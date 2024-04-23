Геннадий Курдин: «Овечкину уже 38 лет. Он может забить, но «Вашингтон» на себе тянуть не сможет. Шансов пройти «Рейнджерс» почти нет»

Геннадий Курдин прокомментировал поражение «Вашингтона» в игре с «Рейнджерс».

«Кэпиталс» уступили в первом матче серии плей-офф со счетом 1:4.

«Вашингтон» заскочил в плей-офф в последний момент. Да, бывают поражения из-за недооценки, но это вообще не тот случай. « » выглядят хорошо.

В моменты, когда слабая команда играет с первой, иногда и бывают эти сенсации, но «Нью-Йорк», скорее всего, подготовился к плей-офф серьезно. Они хотят выиграть кубок, Панарин-то точно этого хочет. Наверное, поэтому у « » и шансов пройти почти нет.

важен для «Вашингтона», но ему уже 38 лет. Он может сыграть и забить, свою роль выполнить, но команду на себе тянуть не сможет.

«Нью-Йорк» – однозначный фаворит, это и так было понятно. «Вашингтон» может одну игру зацепить, но, наверное, не больше», – сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин.