Геннадий Курдин: «Овечкину уже 38 лет. Он может забить, но «Вашингтон» на себе тянуть не сможет. Шансов пройти «Рейнджерс» почти нет»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин прокомментировал поражение «Вашингтона» в игре с «Рейнджерс».

«Кэпиталс» уступили в первом матче серии плей-офф со счетом 1:4.

«Вашингтон» заскочил в плей-офф в последний момент. Да, бывают поражения из-за недооценки, но это вообще не тот случай. «Рейнджерс» выглядят хорошо.

В моменты, когда слабая команда играет с первой, иногда и бывают эти сенсации, но «Нью-Йорк», скорее всего, подготовился к плей-офф серьезно. Они хотят выиграть кубок, Панарин-то точно этого хочет. Наверное, поэтому у «Вашингтона» и шансов пройти почти нет.  

Овечкин важен для «Вашингтона», но ему уже 38 лет. Он может сыграть и забить, свою роль выполнить, но команду на себе тянуть не сможет.

«Нью-Йорк» – однозначный фаворит, это и так было понятно. «Вашингтон» может одну игру зацепить, но, наверное, не больше», – сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин.

 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Овечкин сможет забить, если на него будет играть команда) Но здесь не гладкий сезон, это плов.
+2
-1
+1
Простите пожалуйста, но- когда он в ПО тянул на себе Вашингтон?
+4
-3
+1
Ответ Alex.K71
Скорее всего так, но будем надеется, что Столичные навяжут серьёзную борьбу и смогут по хорошему удивить!!!
Кэпы- статисты. Леонсис радуется бонусу нежданному в виде выхода в Плов и 5-6 мультам бакинских за 2 домашних матча. все на этом
+1
0
+1
Скорее всего так, но будем надеется, что Столичные навяжут серьёзную борьбу и смогут по хорошему удивить!!!
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий