Овечкин об 1:4 от «Рейнджерс»: «Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы. Забудем эту игру и пойдем дальше»

Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Рейнджерс» (1:4).

«Кэпиталс» уступили клубу из Нью-Йорка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).

«Первый период провели нормально. Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы.

Мы все понимаем, что идет плей-офф. Всем в команде нужно играть намного лучше. Забудем эту игру и пойдем дальше», – сказал капитан « ».

Овечкин остался без бросков в створ в матче плей-офф в 4-й раз за карьеру в НХЛ. У него 148 игр в Кубке Стэнли