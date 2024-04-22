Овечкин об 1:4 от «Рейнджерс»: «Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы. Забудем эту игру и пойдем дальше»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Рейнджерс» (1:4).

«Кэпиталс» уступили клубу из Нью-Йорка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1). 

«Первый период провели нормально. Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы.

Мы все понимаем, что идет плей-офф. Всем в команде нужно играть намного лучше. Забудем эту игру и пойдем дальше», – сказал капитан «Вашингтона». 

Овечкин остался без бросков в створ в матче плей-офф в 4-й раз за карьеру в НХЛ. У него 148 игр в Кубке Стэнли

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22 комментария
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Давайте будем объективными: если чудом в овертайме или в концовке зацепят одну игру - это будет прыжок в семь раз выше головы.
Вашингтон играет на пределе уже с месяц наверное. Здесь чудесных преображений не будет.
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+22
Ответ V1olence
Комментарий удален модератором
Видели. Бледная тень Ови - лучший бомбардир Кэпс, клуб в плей-офф. Питтсбург с Кросби Малкиным и Карлссоном, Детройт с Кейном, Баффало с Томпсоном, Калгари с Юбердо, Коламбус с Годро уже в отпуске. Но высмеивать надо Ови, не перепутайте :)))))))
+29
-10
+19
Ответ Кино Музыка
Необычная ситуация. Всей командой стремились в ПО, понимая, что смысла в этом особого нет. Для экономики клуба разве что.
Это называется "спортивный интерес" - он как бы изначально основополагающий в спортивных соревнованиях.
+18
-1
+17
Осталось забыть ещё три игры.
+23
-12
+11
Ответ Кино Музыка
Необычная ситуация. Всей командой стремились в ПО, понимая, что смысла в этом особого нет. Для экономики клуба разве что.
Ну так деньги клубу + репутация и будущие контракты игрокам. Линдгрен в статусе свободного агента легко поднял бы сейчас 5+ в год
+9
0
+9
Ничего Сань, вы и так прыгнули выше головы, а уж если пошумите в плове, вообще красавцами будете!

Вижу гиены повыползали.. ) Чего языки в попку засунули когда Саня уверенно голы клепать начал и в плов команду вывел?
+26
-18
+8
Ответ Кино Музыка
Необычная ситуация. Всей командой стремились в ПО, понимая, что смысла в этом особого нет. Для экономики клуба разве что.
Смысл любого спорта это достигать наивысший из возможных результат. Если этот результат на данный момент выход в ПО и поражение в 1 раунде, значит так тому и быть, но говорить что в этом нет смысла чушь лютая. Тогда уж проще вообще не играть.
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+8
Ответ V1olence
Комментарий удален модератором
При всем при том, он однозначно топ-6 нападения нынешнего Вашингтона, а скорее топ-2 с Строумом. Замены ему в топ-6 нет. И да, вот такой вот калечный Вашингтон в ПО.
+7
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+6
Ответ Carl Gustaf
Ничего страшного. Ну проиграли. На КоПов давит груз ожиданий, а вашики играют на будущее, неплохой опыт получат. Это еще аукнется Копам)))
Что аукнется копам? Не пойму.
+7
-1
+6
Ответ V1olence
Комментарий удален модератором
Все как раз всё видели) с учётом его возраста Ови клепает голы как раньше + добавил голы с пятака, что раньше не так свойственно ему было)) прежде чем вякать здесь, было бы здорово посмотреть хотя бы одну игру с ним)
+5
-1
+4
Ответ Михаил Майоров
Видели. Бледная тень Ови - лучший бомбардир Кэпс, клуб в плей-офф. Питтсбург с Кросби Малкиным и Карлссоном, Детройт с Кейном, Баффало с Томпсоном, Калгари с Юбердо, Коламбус с Годро уже в отпуске. Но высмеивать надо Ови, не перепутайте :)))))))
Ну не лучший бомбардир. Не надо преувеличивать)
+6
-4
+2
Ответ Евгений Дремов
Все как раз всё видели) с учётом его возраста Ови клепает голы как раньше + добавил голы с пятака, что раньше не так свойственно ему было)) прежде чем вякать здесь, было бы здорово посмотреть хотя бы одну игру с ним)
Так я и посмотрел вчера) вот и "вякаю": какие там голы, он катается на прямых ногах. Ему только в большинстве выходить. Ни скорости, ни резкости, ни мощи - одни руки и голова. Здорово, что ему удается забивать, но смотреть на его потуги никакого удовольствия
+5
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Необычная ситуация. Всей командой стремились в ПО, понимая, что смысла в этом особого нет. Для экономики клуба разве что.
+5
-4
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Нужен новый тренер и новый ГМ.
Если первые полтора периода играть в 5 защитников, то толку не будет. Они выдохнутся и всё.
Они и выдохлись - Алексеев допустил ошибку.
Ввели срочно Лорио - он не раскатавшись ошибся- вторую.
В третьей команда не виновата. Грязно сыграл Ремпе (из-за него я всегда буду болеть против Рейнджерс, пусть хоть там только 15 игроков из России).
Проигрыш был тренерский.
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-4
0
Ответ Фокс&#8796;
Ничего Сань, вы и так прыгнули выше головы, а уж если пошумите в плове, вообще красавцами будете! Вижу гиены повыползали.. ) Чего языки в попку засунули когда Саня уверенно голы клепать начал и в плов команду вывел?
Комментарий удален модератором
Ответ Sonnyanderson
Ну не лучший бомбардир. Не надо преувеличивать)
Узнаю канадского охранителя
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