Овечкин об 1:4 от «Рейнджерс»: «Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы. Забудем эту игру и пойдем дальше»
Александр Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» от «Рейнджерс» (1:4).
«Кэпиталс» уступили клубу из Нью-Йорка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).
«Первый период провели нормально. Во втором периоде допустили пару ошибок, и они забили голы.
Мы все понимаем, что идет плей-офф. Всем в команде нужно играть намного лучше. Забудем эту игру и пойдем дальше», – сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин остался без бросков в створ в матче плей-офф в 4-й раз за карьеру в НХЛ. У него 148 игр в Кубке Стэнли
Вашингтон играет на пределе уже с месяц наверное. Здесь чудесных преображений не будет.
Вижу гиены повыползали.. ) Чего языки в попку засунули когда Саня уверенно голы клепать начал и в плов команду вывел?
Если первые полтора периода играть в 5 защитников, то толку не будет. Они выдохнутся и всё.
Они и выдохлись - Алексеев допустил ошибку.
Ввели срочно Лорио - он не раскатавшись ошибся- вторую.
В третьей команда не виновата. Грязно сыграл Ремпе (из-за него я всегда буду болеть против Рейнджерс, пусть хоть там только 15 игроков из России).
Проигрыш был тренерский.