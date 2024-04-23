Форварда «Нефтяника» Крутова увезли со льда без сознания после удара в голову в финале Кубка Петрова. Он вернулся на арену после обследования

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск травмы видео КХЛ ВХЛ Кубок Петрова Павел Медведев 1995 Кирилл Крутов АКМ Хоккей

Форвард «Нефтяника» потерял сознание в игре ВХЛ после удара от соперника.

Инцидент произошел в четвертом матче финальной серии Кубка Петрова с АКМ (3-0 в серии).

Хоккеист альметьевской команды Кирилл Крутов получил удар в голову от защитника Павла Медведева.

Нападающий «Нефтяника» потерял сознание, его увезли с площадки на носилках. Медведев получил удаление до конца матча.

Крутов в текущем плей-офф Olimpbet ВХЛ набрал 17 (8+9) очков в 20 матчах.

«Ак Барс» позднее сообщил, что Кирилл Крутов пришел в сознание и отправился на МРТ. После обследования игрок вернулся на арену.

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5 комментариев
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Обследовали за несколько минут и он вернулся на арену??
Зачем это геройстово?
Необходимо серьёзно обследоваться, чтобы не было плохих последствий, это и здоровье, и жизнь спортсмена!
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жесть
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Помнится Капанен из АБ как-то упал голым затылком на лёд, тоже страшное зрелище было. Здоровье Крутову🙏
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Жесть какая
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Здоровья, хороший парень, перспективный
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