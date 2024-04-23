Форварда «Нефтяника» Крутова увезли со льда без сознания после удара в голову в финале Кубка Петрова. Он вернулся на арену после обследования

Форвард «Нефтяника» потерял сознание в игре ВХЛ после удара от соперника.

Инцидент произошел в четвертом матче финальной серии Кубка Петрова с (3-0 в серии).

Хоккеист альметьевской команды получил удар в голову от защитника Павла Медведева.

Нападающий « » потерял сознание, его увезли с площадки на носилках. Медведев получил удаление до конца матча.

Крутов в текущем плей-офф Olimpbet ВХЛ набрал 17 (8+9) очков в 20 матчах.

« » позднее сообщил, что Кирилл Крутов пришел в сознание и отправился на МРТ. После обследования игрок вернулся на арену.