Форварда «Нефтяника» Крутова увезли со льда без сознания после удара в голову в финале Кубка Петрова. Он вернулся на арену после обследования
Форвард «Нефтяника» потерял сознание в игре ВХЛ после удара от соперника.
Инцидент произошел в четвертом матче финальной серии Кубка Петрова с АКМ (3-0 в серии).
Хоккеист альметьевской команды Кирилл Крутов получил удар в голову от защитника Павла Медведева.
Нападающий «Нефтяника» потерял сознание, его увезли с площадки на носилках. Медведев получил удаление до конца матча.
Крутов в текущем плей-офф Olimpbet ВХЛ набрал 17 (8+9) очков в 20 матчах.
«Ак Барс» позднее сообщил, что Кирилл Крутов пришел в сознание и отправился на МРТ. После обследования игрок вернулся на арену.
Зачем это геройстово?
Необходимо серьёзно обследоваться, чтобы не было плохих последствий, это и здоровье, и жизнь спортсмена!