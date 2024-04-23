116 тестов на допинг провели в Кубке Гагарина. За всю регулярку КХЛ, МХЛ и ЖХЛ было 122 проверки

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КХЛ провела 116 проверок на допинг в первых трех раундах плей-офф.

КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы совместно с РУСАДА

Во время регулярных чемпионатов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ сезона-2023/24 были сделаны 122 теста по заказу лиги.

В плей-офф проводится более интенсивное тестирование. В первом раунде было проведено 56 проверок, в рамках которых взяты пробы у 48 хоккеистов из всех 16 команд, вышедших в розыгрыш Кубка Гагарина.

На последующих стадиях в тестировании вновь принимали участие игроки каждой из команд, продолжавших выступление в плей-офф КХЛ. В четвертьфинале Кубка Гагарина было проведено 40 тестов, а в полуфинале – 20.

Проверка игроков проводится и в финале Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба КХЛ.

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