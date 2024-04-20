Фетисов о Кучерове: «Помню его мальчишкой, он никому особо не был нужен. Пригласили в ЦСКА, играл с Гусевым. Мы не промахнулись, дав им возможность раскрыться»

Вячеслав Фетисов назвал Никиту Кучерова самым сбалансированным хоккеистом планеты.

Российский нападающий набрал 144 (44+100) очка в регулярном чемпионате . стал лучшим бомбардиром турнира и второй раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи».

«Думаю, Никите до лампочки рекорды. Он просто наслаждается игрой и играет лучше всех. Самый сбалансированный, разносторонний и талантливый хоккеист на планете сегодня. Он просто кайфует.

Помню его еще мальчишкой, когда он особо никому не был нужен. Мы пригласили его в молодежную команду ЦСКА, где он играл вместе с .

Уже там было заметно, что это мегаталантливые ребята, небольшие по габаритам, но очень целеустремленные.

Так что в свое время мы не промахнулись, дав им возможность раскрыться. С радостью за ним наблюдаю сейчас.

Хотелось бы пожелать ему удачи в плей-офф. Уверен, что он потратил еще не все силы и уверенно поведет свою команду к Кубку Стэнли», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Кучеров окончил детскую хоккейную школу «Белые Медведи» (Москва), после чего его взяли в ЦСКА. Форвард провел 139 матчей в МХЛ за «Красную Армию» и 26 игр в за ЦСКА.