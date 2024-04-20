Фетисов о Кучерове: «Помню его мальчишкой, он никому особо не был нужен. Пригласили в ЦСКА, играл с Гусевым. Мы не промахнулись, дав им возможность раскрыться»

Теги ЦСКА Тампа-Бэй Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Никита Гусев Никита Кучеров Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал Никиту Кучерова самым сбалансированным хоккеистом планеты.

Российский нападающий набрал 144 (44+100) очка в регулярном чемпионате НХЛ. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира и второй раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи».

«Думаю, Никите до лампочки рекорды. Он просто наслаждается игрой и играет лучше всех. Самый сбалансированный, разносторонний и талантливый хоккеист на планете сегодня. Он просто кайфует.

Помню его еще мальчишкой, когда он особо никому не был нужен. Мы пригласили его в молодежную команду ЦСКА, где он играл вместе с Никитой Гусевым.

Уже там было заметно, что это мегаталантливые ребята, небольшие по габаритам, но очень целеустремленные.

Так что в свое время мы не промахнулись, дав им возможность раскрыться. С радостью за ним наблюдаю сейчас.

Хотелось бы пожелать ему удачи в плей-офф. Уверен, что он потратил еще не все силы и уверенно поведет свою команду к Кубку Стэнли», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Кучеров окончил детскую хоккейную школу «Белые Медведи» (Москва), после чего его взяли в ЦСКА. Форвард провел 139 матчей в МХЛ за «Красную Армию» и 26 игр в КХЛ за ЦСКА.

26 комментариев
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А дальше с травмой никакой истории не было, да, товарищ депутат? 🤦🏻‍♂️
Странно, что ещё не сказал, мол, МакДэвид, на самом деле, на моих матчах вырос...специально ему кассеты времён ЦСКА отправлял.
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он и цска не нужен был.только благодаря американцам куч стал кем кем являться .в цска его просто выкинули из клуба
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На какой хрен здесь эти воспоминания про ЦСКА? Хватит примазываться, тошнит уже от этих заявлений.
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Так пригласили Кучерова в ЦСКА, что отказались сделать ему операцию за счёт клуба ( хотя травму он получил в клубе).
И операцию сразу по окончании сезона ему сделали в Тампе - Стив Айзерман ни секунды не сомневался и все оплатил.
И Кучеров помнит ту помощь от ЦСКА - он сам не так давно говорил, что ничего не забыл.

И к чему хочется сейчас примазаться Фетисов, который как раз в то время был президентом ЦСКА ?
К отказу в операции 18-его мальчишки ?
Позор.
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Курдин уже сказал, что ЦСКА к успехам Кучерова отношения не имеет, так что нефиг примазываться. Вангую, что сейчас еще и Третьяк вылезет, что если б не построенные катки… ))
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Чуть позже выяснится, что Слава не только дал дорогу Кучерова, но возможно и сделал его сам
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То что они мегаталантливы были видно было еще в красной армии, странно что в том ЦСКА с квашами и буцаевыми вы для них места не нашли
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Недавно кто в коментах только писал - ждем когда армейское начальство начнет рассказывать «как мы Никитку взрастили»
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Ответ Rumata22
А дальше с травмой никакой истории не было, да, товарищ депутат? 🤦🏻‍♂️ Странно, что ещё не сказал, мол, МакДэвид, на самом деле, на моих матчах вырос...специально ему кассеты времён ЦСКА отправлял.
Ну Макдэвид всё-таки форвард, а вот Кайл Макар - тот безусловно ))
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Ну по настоящему он раскрылся в НХЛ. Надеюсь это никто не оспорит.
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Блин, хорошая позиция. А сколько всего мальчишек прошло через ЦСКА? 10, 100, 1000? Один выстрелил из 1000 и теперь хвастаетесь, что вырастили его? А сколько загубили? Да и не вы из него супер игрока сделали, хорош тут чушь нам гнать. Когда он травму получил, вас и рядом не было, что бы помочь.
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Мегаталантливые ребята. Особо никому не нужен. Что-то не сходится. Славик запи....ся
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Не особо слежу за хоккеем в России, но как-то читал историю Кучерова, после которой слова Фетисова немного вызывают вопросы :)
Если все что я о нем знаю - правда, то единственный клуб из взрослых, кто в него поверил и кому Никита должен быть благодарен - Тампа.
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Чёт я если честно не припоминаю чтобы ему дали какую-то особую возможность раскрыться в ЦСКА. Зато помню что операцию на травме полученной в ЦСКА ему оплачивать отказались. Это было сделано чтобы он характер закалил и раскрылся лучше?
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Да заткнись ты уже.
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А Гретцки в свое время не Фетисов нашел? ) Как задолбали уже эти песонажи примазываться к чужим успехам. Хотя чего еще можно ожидать от таких приспособленцев... Прям лично Фетисов его взял, когда тот был никому не нужен, ага.
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Из интервью Геннадия Курдина, тренера Кучерова: «ВОТ ТОЛЬКО НЕ НАДО ТЕПЕРЬ К СЛАВЕ НИКИТЫ ПРИМАЗЫВАТЬСЯ», "Никто ему в ЦСКА не помог — и Никита уехал в Северную Америку. А теперь к его славе примазываются. Ну какой Кучеров — цээсковец?" (с)...P.S: и вот еще лицемерный Славик, Никита радуется своим призам и рекордам, там про это в интервью Курдина тоже сказано.
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Ну короче,как Кучерова,когда ему нужна была операция,сечинцы бортанули,а сейчас любят взахлеб.
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Ответ United
Чуть позже выяснится, что Слава не только дал дорогу Кучерова, но возможно и сделал его сам
Причём той рукой, которой ему удалось пожать руку Самого.
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Комментарий удален пользователем
хорошо, что в армию не отправили
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Захотелось руки помыть после прочтения.
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Фу
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Фетисов по-моему деградирует. Показательно
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Ответ Alex Rhea
Комментарий удален пользователем
Не через три, а через два, а больше тебя никто рвать не умеет.
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Сегодня одна новость смешнее другой 😁😁
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