Фетисов о Кучерове: «Помню его мальчишкой, он никому особо не был нужен. Пригласили в ЦСКА, играл с Гусевым. Мы не промахнулись, дав им возможность раскрыться»
Вячеслав Фетисов назвал Никиту Кучерова самым сбалансированным хоккеистом планеты.
Российский нападающий набрал 144 (44+100) очка в регулярном чемпионате НХЛ. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира и второй раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи».
«Думаю, Никите до лампочки рекорды. Он просто наслаждается игрой и играет лучше всех. Самый сбалансированный, разносторонний и талантливый хоккеист на планете сегодня. Он просто кайфует.
Помню его еще мальчишкой, когда он особо никому не был нужен. Мы пригласили его в молодежную команду ЦСКА, где он играл вместе с Никитой Гусевым.
Уже там было заметно, что это мегаталантливые ребята, небольшие по габаритам, но очень целеустремленные.
Так что в свое время мы не промахнулись, дав им возможность раскрыться. С радостью за ним наблюдаю сейчас.
Хотелось бы пожелать ему удачи в плей-офф. Уверен, что он потратил еще не все силы и уверенно поведет свою команду к Кубку Стэнли», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Кучеров окончил детскую хоккейную школу «Белые Медведи» (Москва), после чего его взяли в ЦСКА. Форвард провел 139 матчей в МХЛ за «Красную Армию» и 26 игр в КХЛ за ЦСКА.
Странно, что ещё не сказал, мол, МакДэвид, на самом деле, на моих матчах вырос...специально ему кассеты времён ЦСКА отправлял.
И операцию сразу по окончании сезона ему сделали в Тампе - Стив Айзерман ни секунды не сомневался и все оплатил.
И Кучеров помнит ту помощь от ЦСКА - он сам не так давно говорил, что ничего не забыл.
И к чему хочется сейчас примазаться Фетисов, который как раз в то время был президентом ЦСКА ?
К отказу в операции 18-его мальчишки ?
Позор.
Если все что я о нем знаю - правда, то единственный клуб из взрослых, кто в него поверил и кому Никита должен быть благодарен - Тампа.