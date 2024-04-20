Александр Мальцев о современном хоккее: «Мне не нравится. Скоро на волейбол будет похоже, они вкидывают – мы выкидываем. Нет ярких звезд»

Александр Мальцев назвал современный хоккей скучным и сравнил его с волейболом.

Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет.

– побьет рекорд ? Вы вообще следите за хоть краем глаза?

– Посмотрим, побьет ли он этот рекорд. А лично мне тот хоккей не нравится. Так же, как не нравится то, как мы играем сейчас.

– Мы и на канадские площадки массово перешли по всей лиге.

– Они вкидывают – мы выкидываем. Вот такая игра сейчас. Скоро на волейбол будет похоже. Нет сейчас ярких звезд, которые бы хоть что-то показывали интересное.

– и Шипачев – одни из последних игроков той волны.

– Да. Что-то весь спорт идет не в ту сторону, – сказал бывший форвард « ».