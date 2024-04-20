Александр Мальцев о современном хоккее: «Мне не нравится. Скоро на волейбол будет похоже, они вкидывают – мы выкидываем. Нет ярких звезд»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Вадим Шипачев Александр Мальцев Никита Гусев Динамо Чемпионат.com Хоккей

Александр Мальцев назвал современный хоккей скучным и сравнил его с волейболом.

Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет. 

Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки? Вы вообще следите за НХЛ хоть краем глаза?

– Посмотрим, побьет ли он этот рекорд. А лично мне тот хоккей не нравится. Так же, как не нравится то, как мы играем сейчас.

– Мы и на канадские площадки массово перешли по всей лиге.

– Они вкидывают – мы выкидываем. Вот такая игра сейчас. Скоро на волейбол будет похоже. Нет сейчас ярких звезд, которые бы хоть что-то показывали интересное.

Гусев и Шипачев – одни из последних игроков той волны.

– Да. Что-то весь спорт идет не в ту сторону, – сказал бывший форвард «Динамо». 

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39 комментариев
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Про звезд, если это про НХЛ, он конечно ляпнул так ляпнул
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При всем уважение.. В его возрасте и его здоровье он вряд ли смотрит игры НХЛ. а комментарии стандартные "трава зеленее" и тд. Сейчас более техничный и скоростной хоккей. Плюс уровень и умение игры защитников в НХЛ на двух сторонах площадки позволило увеличить качество игры. Даже в КХЛ есть яркий пример Никишина, насколько увеличивается потенциал команды, если есть защитник, даже один, с такими умениями игры в нападение.
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Ответ Кино Музыка
Хоккей действительно стал дубовей. Прошлый плей-офф НХЛ вспоминать уныло.
Вы шутки шутите что ли? Как Ши Теодор двигается и идёт в обыгрыш на своей позиции было любо дорого смотреть. Маршессо, Пьетранджело, Айкел, Стоун те ещё дуболомы, куда им до Гусева с Шипачевым. У Вегаса было великолепное командное взаимодействие.
Два года назад играла Колорадо в финале, напичканная суперзвездами.
Дешевый же вброс, спортц, прекращай!
+12
-1
+11
где нет "ярких" звезд,
в НХЛ?
или в колхозе?
+17
-10
+7
Ответ Matador
Купите старику телевизор и настройте возможность смотреть НХЛ. Он североамериканский хоккей похоже последний раз лет 30 назад видел :)
зачем ему НХЛ, если он справедливо переживает за наш хоккей?! к тому же он ясно же сказал, что тот (североамериканский) хоккей ему не нравится..
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+6
Ответ Splin
Скорей усредненный уровень игроков более сильный. По звездности сегодняшний проигрывает прошлому на порядок
Ну если взять отдельно взятую команду, то возможно. Сейчас не собрать такую звёздную команду как Айлендерс или Эдмонтон в 80-е или скажем Детройт в 90-е. Это благодаря потолку зарплат и другим ограничительным мерам. А вот в среднем в Лиге вряд ли звёзд стало меньше
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+4
«Весь спорт идет не в ту сторону..» , отлично сказано. Так оно и есть, к сожалению. Спорт словно деградирует (как и музыка и кино..).
+8
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Ответ Splin
Техничным и быстрым да, но не значмт что лучше
А что ещё? Тактически тоже сейчас на мой взгляд более грамотно играют, более умно играют ... особенно в обороне. Смотрю иногда матчи суперсерий 70-80-х и за голову хвастаюсь ... за такую игру в обороне сейчас бы сразу в фарм сослали пожизненно.
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Ответ Кино Музыка
Хоккей действительно стал дубовей. Прошлый плей-офф НХЛ вспоминать уныло.
Не дубовей. Он более скоростной, взрывной, но менее эффектный. ПресноСтерильный. Такая, скоростная беготня от ворот до ворот😬✌️
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Ответ Кино Музыка
Хоккей действительно стал дубовей. Прошлый плей-офф НХЛ вспоминать уныло.
Если только в КХЛ. А так никогда ещё хоккей не был таким техничным и быстрым как в последние годы. Сейчас любой практически может и забить и пас отдать и обыграть один в один. Посмотрите какие шедевры иногды создают игроки 3-4 звеньев
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Ответ Splin
Какой тот хоккей ему не нравится? Времен 99го чтоль? А нравится ему видать тот, когда он играл😆✌️
Комментарий удален модератором
Ответ Matador
Если только в КХЛ. А так никогда ещё хоккей не был таким техничным и быстрым как в последние годы. Сейчас любой практически может и забить и пас отдать и обыграть один в один. Посмотрите какие шедевры иногды создают игроки 3-4 звеньев
Техничным и быстрым да, но не значмт что лучше
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Ответ Melnikov1968
Не понял этого сравнения с волейболом. Волейбол сложная тактическая игра, где он там увидел вкидывают-выкидывают?
Ну если ты даже волейбол не освоил,то причем здесь Мальцев..
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Ответ Matador
Купите старику телевизор и настройте возможность смотреть НХЛ. Он североамериканский хоккей похоже последний раз лет 30 назад видел :)
Комментарий удален модератором
Ответ Великий Кукурузо
Комментарий удален модератором
Ты сам то в окопе был?
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Ответ Валерий Сергеевич
Ты сам то в окопе был?
А мне то зачем,я нынешних руководителей не поддерживаю😬
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Ответ kirill5823
При всем уважение.. В его возрасте и его здоровье он вряд ли смотрит игры НХЛ. а комментарии стандартные "трава зеленее" и тд. Сейчас более техничный и скоростной хоккей. Плюс уровень и умение игры защитников в НХЛ на двух сторонах площадки позволило увеличить качество игры. Даже в КХЛ есть яркий пример Никишина, насколько увеличивается потенциал команды, если есть защитник, даже один, с такими умениями игры в нападение.
Скорей усредненный уровень игроков более сильный. По звездности сегодняшний проигрывает прошлому на порядок
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Ответ unbelievable
Вкусовщина. Не более
так всё вкусовщина
я уже несколько лет не смотрю хоккей, перестал цеплять как долгое зрелище
ограничиваюсь новостями на спортсе)
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Ответ Splin
Пресноват, чересчур стерилен. Отчасти беготня клонов
Ну уж не соглашусь. И игроки и команды есть совершенно разные по чтилю. Скажем так ли много общего в манере игры у Овечкина, Маккинона и Кучерова, или например у Вегаса и Торонто?
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Ответ Matador
А что ещё? Тактически тоже сейчас на мой взгляд более грамотно играют, более умно играют ... особенно в обороне. Смотрю иногда матчи суперсерий 70-80-х и за голову хвастаюсь ... за такую игру в обороне сейчас бы сразу в фарм сослали пожизненно.
Пресноват, чересчур стерилен. Отчасти беготня клонов
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Ответ Кино Музыка
Хоккей действительно стал дубовей. Прошлый плей-офф НХЛ вспоминать уныло.
Вегас идеальный хоккей показывал в прошлый п/о. Я такого не припомню, как в учебнике. Просто без слабых мест.
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Splin-настоящий мужик, только в колготках, ахахаха)
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Следи за своей речью, валенок! Я смотрю ты уже научился оскорблять, чтобы не блочили? Истинный диванник, сразу видно-опытный. Что ты знаешь, детка? В его времена был другой хоккей, как и футбол, сейчас более контактный и ему это не нравится-че докопался до деда, у него не может быть своего мнения? в отличии от тебя, он играл на высшем уровне, когда тебя даже не придумали твои предки.
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На самом деле, насчёт того, что спорт двигается не в том направлении - сказано верно. И тут, пожалуй, лишь одна лига стоит особняком - НХЛ. Хотя в этом сезоне и КХЛ была не уныла. Ну а что до уровня хоккея в целом - если вспомнить КК87 - то и тут можно согласиться.
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"Такой хоккей нам не нужен!"
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ну сегодняшний мне тоже не ахти😬✌️😆
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Обычное стариковское нытье человека, который уже давно не следит за темой)
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