Александр Мальцев о современном хоккее: «Мне не нравится. Скоро на волейбол будет похоже, они вкидывают – мы выкидываем. Нет ярких звезд»
Александр Мальцев назвал современный хоккей скучным и сравнил его с волейболом.
Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет.
– Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки? Вы вообще следите за НХЛ хоть краем глаза?
– Посмотрим, побьет ли он этот рекорд. А лично мне тот хоккей не нравится. Так же, как не нравится то, как мы играем сейчас.
– Мы и на канадские площадки массово перешли по всей лиге.
– Они вкидывают – мы выкидываем. Вот такая игра сейчас. Скоро на волейбол будет похоже. Нет сейчас ярких звезд, которые бы хоть что-то показывали интересное.
– Гусев и Шипачев – одни из последних игроков той волны.
– Да. Что-то весь спорт идет не в ту сторону, – сказал бывший форвард «Динамо».
Два года назад играла Колорадо в финале, напичканная суперзвездами.
Дешевый же вброс, спортц, прекращай!
в НХЛ?
или в колхозе?
я уже несколько лет не смотрю хоккей, перестал цеплять как долгое зрелище
ограничиваюсь новостями на спортсе)
Не удалось отправить комментарий – пользователь ограничил возможность ответов на его комментарии
Следи за своей речью, валенок! Я смотрю ты уже научился оскорблять, чтобы не блочили? Истинный диванник, сразу видно-опытный. Что ты знаешь, детка? В его времена был другой хоккей, как и футбол, сейчас более контактный и ему это не нравится-че докопался до деда, у него не может быть своего мнения? в отличии от тебя, он играл на высшем уровне, когда тебя даже не придумали твои предки.
(с)