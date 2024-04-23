Тай и Макс Доми – 9-й дуэт отца и сына с голами в плей-офф за одну франшизу НХЛ
Макс Доми забил первый гол за «Торонто» в плей-офф НХЛ.
Нападающий проводит свой первый сезон в составе «Лифс». Он отметился голом и передачей в матче первого раунде плей-офф против «Бостона» (3:2, 1-1 в серии).
Эта шайба стала для Макса Доми первой в плей-офф в составе «Торонто».
Напомним, отец игрока Тай Доми провел в «Лифс» большую часть карьеры в НХЛ.
Тай и Макс Доми стали девятым дуэтом отца и сына с голами в плей-офф за одну франшизу.
В список также входят Кен и Кен Ходж-младший («Бостон»), Горди и Марк Хоу («Хартфорд» и «Детройт»), Горди и Марти Хоу («Хартфорд»), Петер и Пол Штястны («Колорадо» и «Квебек»), Майк и Патрик Ивс («Даллас» и «Норт Старс»), Бутч и Пьер Бушар («Монреаль»), Грег и Райан Мэлоун («Питтсбург»), Майк и Би Джей Кромбин («Сент-Луис»).