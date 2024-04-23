Тай и Макс Доми – 9-й дуэт отца и сына с голами в плей-офф за одну франшизу НХЛ

Макс Доми забил первый гол за «Торонто» в плей-офф НХЛ.

Нападающий проводит свой первый сезон в составе «Лифс». Он отметился голом и передачей в матче первого раунде плей-офф против «Бостона» (3:2, 1-1 в серии).

Эта шайба стала для первой в плей-офф в составе «Торонто».

Напомним, отец игрока провел в «Лифс» большую часть карьеры в НХЛ.

Тай и Макс Доми стали девятым дуэтом отца и сына с голами в плей-офф за одну франшизу.

В список также входят Кен и Кен Ходж-младший («Бостон»), и Марк Хоу («Хартфорд» и «Детройт»), Горди и Марти Хоу («Хартфорд»), Петер и (« » и «Квебек»), Майк и Патрик Ивс («Даллас» и «Норт Старс»), Бутч и Пьер Бушар («Монреаль»), Грег и Райан Мэлоун («Питтсбург»), Майк и Би Джей Кромбин («Сент-Луис»).