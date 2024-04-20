Форвард «Аризоны» О’Брайен стал лидером сезона НХЛ по штрафу – 153 минуты. Брэди Ткачак – 2-й, Уилсон – 3-й, Задоров – 6-й

Форвард «Аризоны» Лиэм О’Брайен стал лидером сезона НХЛ по штрафу – 153 минуты.

29-летний канадец стал самым недисциплинированным игроком завершившегося регулярного чемпионата .

В 75 играх на его счету 14 (5+9) очков и 153 минуты штрафа при нейтральной полезности.

Второе место занял капитан «Оттавы» (134 минуты в 81 игре), третье – форвард « » (133 в 74).

Также в топ-11 вошли форвард «Филадельфии» (132 в 82), защитник «Анахайма» Радко Гудас (128 в 66), защитник «Ванкувера» Никита Задоров (125 в 75, сезон начинал в «Калгари»), форвард «Торонто» Макс Доми (118 в 80), форвард «Анахайма» Росс Джонстон (117 в 68), форвард «Калгари» Мартин Поспишил (109 в 63), форвард «Флориды» Джона Гаджович (104 в 39) и форвард «Тампы» Мики Эйссимонт (104 в 81).

В топ-5 среди россиян также вошли форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (70 в 82), защитник «Флориды» Дмитрий Куликов (63 в 76), форвард «Каролины» Андрей Свечников (58 в 59) и защитник «Торонто» Илья Любушкин (57 в 74).

Малкин получил 6 минут штрафа в матче с «Рейнджерс» и вышел на 5-е место в истории НХЛ среди россиян (1154)