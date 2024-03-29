Мэттьюс может не сыграть с «Вашингтоном» из-за болезни. Он пропустил утреннюю тренировку
Остон Мэттьюс может пропустить матч «Торонто» – «Вашингтон».
26-летний американский форвард «Торонто» пропустил утреннюю тренировку из-за болезни.
Решение будет принято перед матчем, который начнется в 02:00 по московскому времени.
«Все будет зависеть от его самочувствия», – сказал тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф.
На утреннем занятии Макс Доми заменил Мэттьюса в тройке с Тайлером Бертуцци и Митчем Марнером.
Напомним, Мэттьюс, набравший 93 (59+34) очка в 70 играх в текущем сезоне лидирует в гонке снайперов НХЛ. Второе место делят Зак Хайман («Эдмонтон») и Сэм Райнхарт («Флорида») – у обоих по 51 шайбе.
Подробная статистика Остона доступна здесь.
Думаю, все же без него не начнут)