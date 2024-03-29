Мэттьюс может не сыграть с «Вашингтоном» из-за болезни. Он пропустил утреннюю тренировку

Остон Мэттьюс может пропустить матч «Торонто» – «Вашингтон».

26-летний американский форвард « » пропустил утреннюю тренировку из-за болезни.

Решение будет принято перед матчем, который начнется в 02:00 по московскому времени.

«Все будет зависеть от его самочувствия», – сказал тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф.

На утреннем занятии заменил в тройке с и .

Напомним, Мэттьюс, набравший 93 (59+34) очка в 70 играх в текущем сезоне лидирует в гонке снайперов НХЛ. Второе место делят Зак Хайман («Эдмонтон») и Сэм Райнхарт («Флорида») – у обоих по 51 шайбе.

Подробная статистика Остона доступна здесь.