Мэттьюс может не сыграть с «Вашингтоном» из-за болезни. Он пропустил утреннюю тренировку

Теги Торонто Вашингтон НХЛ Макс Доми Митч Марнер Тайлер Бертуцци Остон Мэттьюс Шелдон Киф Здоровье Хоккей

Остон Мэттьюс может пропустить матч «Торонто» – «Вашингтон».

26-летний американский форвард «Торонто» пропустил утреннюю тренировку из-за болезни.

Решение будет принято перед матчем, который начнется в 02:00 по московскому времени.

«Все будет зависеть от его самочувствия», – сказал тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф.

На утреннем занятии Макс Доми заменил Мэттьюса в тройке с  Тайлером Бертуцци и Митчем Марнером.

Напомним, Мэттьюс, набравший 93 (59+34) очка в 70 играх в текущем сезоне лидирует в гонке снайперов НХЛ. Второе место делят Зак Хайман («Эдмонтон») и Сэм Райнхарт («Флорида») – у обоих по 51 шайбе.

Подробная статистика Остона доступна здесь.

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11 комментариев
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Ответ Хаскерс
Торонто и без Мэттьюса сильная команда, будет сложно, но нельзя не отметить, как прёт Вашингтону.
После хвалебной статьи от Никиты Петухова увы ожидается спад у Вашингтона. Петухов - это как прогнозы Черданцева. Импульсивные и беспощадные...
+7
-1
+6
Болезнь Онегина - весенняя хандра?
Думаю, все же без него не начнут)
+5
0
+5
Торонто и без Мэттьюса сильная команда, будет сложно, но нельзя не отметить, как прёт Вашингтону.
+4
0
+4
всё на плечах Тавареса
+2
-1
+1
Ответ Direct free kick
В декабре Торонто без мекса разбил Питтсбург 7:0
Я и говорю, сильная. Но с ним сильней.
+1
0
+1
Так что никаких 70 шайб в помине не будет
+1
-1
0
Всё правильно, а то ещё под хит от Овечкина попадёт. А так здоровье к плей-офф сбережёт
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