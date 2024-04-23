Есмантович о Федотове: «Парень честно отслужил, с удовольствием вернулся в ЦСКА, попробовал перезагрузиться. Ошибкой это не назовешь»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Президент ЦСКА не считает ошибкой ситуацию с голкипером Иваном Федотовым.

В сезоне-2023/24 вратарь вернулся в московский клуб после службы в армии. В марте Федотов перешел в «Филадельфию».

– История с Федотовым была вашей личной ошибкой?

– Ошибкой это не назовешь. Парень с удовольствием вернулся в команду, попробовал перезагрузиться. Попробовал силы с точки зрения опыта, который он приобрел. Не вышло.

Не назову это ошибкой. Парень честно отработал, честно отслужил. После сезона сели и обсудили, что у него другие финансовые возможности могут быть.

– Он ничего год не делал.

– Вы уверены, что он ничего не делал? Ошибки не было. Парню, который решил не уезжать в Америку, дали полный карт-бланш. Вели его, помогали, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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28 комментариев
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Надеюсь когда-нибудь Федотов наберется смелости и расскажет всю эту историю. И ты, Есмантович, наверняка там будешь мерзавцем, я в этом уверен.
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Сам Есмантович или его дети честно отслужили?
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И пусть ещё спасибо скажет, что не посадили, добавил Ысмантович
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С такой помощью от таких помощников и враги не нужны.
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Служить он пошёл прям по желанию.Там вроде желания другие были сНХЛ связанные.
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Получается Иван ещё поблагодарить хозяев должен, что приютили после армии и не бросили!)
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жесть 🤡
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А кто мешал Федотову не ругаться с начальством и спокойно уехать ? «Так и так, спасибо за все, благодарен и говорю спасибо. Есть мечта поиграть в НХЛ». Вместо этого Федотов начал нагнетать скандал.
Я так понимаю если это не чисто ваша фантазия то вы сейчас с легкостью предоставите доказательство что "Федотов нагнетал скандал".Потому что это жидкая гипотеза построенная не на чем.Нет если считать что игрок ЦСКА это раб и сам факт отказа от продления в рамках регламента,это оскорбление чести, то вопросов нет.Но вот что я хочу сказать во первых ЦСКА повезло что у него есть таки болельщики стаикми кровождаными замашками, во вторых никаких доказательств "любых ругательства" вы не предоставите,так как вы и вправду считаете что Федотов "раб ЦСКА", и логика отказа для вас логика оскорбления
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Какой же неприятный тип, этот Есмантович.
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Пока все выглядит так, что карьеру Федотову сломали. Хотя, он прям звездой и не был, и стабильно на высоком уровне никогда не играл.
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Ответ Биомеханоид
Надеюсь когда-нибудь Федотов наберется смелости и расскажет всю эту историю. И ты, Есмантович, наверняка там будешь мерзавцем, я в этом уверен.
Как только закрепиться в НХЛ, обязательно выведит всех на чистую воду... Парень до сих пор не может себя найти после непонятной своей службы... Дай бог ему там закрепиться... И мы обязательно узнаем всю правду!!!
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Одного известного парня по имени Валерий в Чебаркуль отправили. Не в строевую часть и то хлеб.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А зачем мне предоставлять доказательства ? Из ЦСКА уходило нормально куча игроков. Тот же Капризов ушел без скандалов. И никто ему руки не выкручивал и в армию не призывал. Федотов не «раб ЦСКА», Федотов просто не умеет решать вопросы без скандалов. Есть такая наука «психология». Так вот эта наука говорит о том что в зависимости от того как ты будешь строить общение с другим человеком ты получишь одно или другое. Многие люди умеют это делать а многие не умеют.
Ну конечно доказательств нет, за то почему то выводы на бездоказательной гипотезе есть.Знаете как это называется?или резко забыли.Вранье это называется.А сверху еще приправленное каким то левыми фактами оКапризове которые должны что то доказывать в абсолютно другом деле! Там вариантво вагон, Капризова не смогли удержать, не пришли еще к такой схеме, посчитали что Капризов более значимая а значит шумная фигура, а Федотов никто, и имя его никак,сказал батька полезай в комбайн,обязан лезть, вариантов вагон. Капризов ничего не объясняет, Капризов это Капризов.Ну а болтун всегда болтун.Ну а человек который считает что "персонализированное рабство" это хорошо, главное не называть это рабством ,а называть "он просто сам дурак/скандалсит" а значит прав у него нет, он кровожадный как не крути
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Ответ Melnikov1968
Комментарий удален модератором
Нет, он тыловик.
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Ответ avku
Пока все выглядит так, что карьеру Федотову сломали. Хотя, он прям звездой и не был, и стабильно на высоком уровне никогда не играл.
Сломали однозначно!!! Был хоть как-то уровень... А сейчас качели..
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Ответ Владимир
Вы сейчас про что??! Какая спорт рота??? Сейчас уже не те времена.... Мне уже шестой десяток, я и то понимаю что это уже прошлый век... Не в обиду.... Наверное вы намного старше...
Я про то что если игрок не ругается с руководством клуба то решить вопрос с армией он может легко.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Что значит «непонятная» ? Федотову кто мешал отслужить в спортроте играя за ЦСКА ? Никто. Надо было просто вопрос поднять об этом и все.
Вы сейчас про что??! Какая спорт рота??? Сейчас уже не те времена.... Мне уже шестой десяток, я и то понимаю что это уже прошлый век... Не в обиду.... Наверное вы намного старше...
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
Что значит «непонятная» ? Федотову кто мешал отслужить в спортроте играя за ЦСКА ? Никто. Надо было просто вопрос поднять об этом и все.
Капризову кто мешал? И ещё куче народа.
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Ответ Фукалил, фукалю и буду фукалить
А кто мешал Федотову не ругаться с начальством и спокойно уехать ? «Так и так, спасибо за все, благодарен и говорю спасибо. Есть мечта поиграть в НХЛ». Вместо этого Федотов начал нагнетать скандал.
Да как начал-то он? Он вообще молчал, и отвечал в духе "Ну надо так надо, такой закон". Там подготовительную работу провели соответственную.
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Посмотрим, что он запоет, когда его крыша коньки отдаст)
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Посмотрим долго ли сможет продержаться в Филадельфии.Уровень Федотова ,пока не НХЛ.
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Он мог сказать что-то иное?!
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С удовольствием отслужил Иван. Жаль, что так мало. Теперь прозябает в пенсильванской клоаке среди угнетённых негров, ЛГБТ-пропаганды и других нетрадиционных ценностей.
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