Есмантович о Федотове: «Парень честно отслужил, с удовольствием вернулся в ЦСКА, попробовал перезагрузиться. Ошибкой это не назовешь»

Президент ЦСКА не считает ошибкой ситуацию с голкипером Иваном Федотовым.

В сезоне-2023/24 вратарь вернулся в московский клуб после службы в армии. В марте Федотов перешел в «Филадельфию».

– История с Федотовым была вашей личной ошибкой?

– Ошибкой это не назовешь. Парень с удовольствием вернулся в команду, попробовал перезагрузиться. Попробовал силы с точки зрения опыта, который он приобрел. Не вышло.

Не назову это ошибкой. Парень честно отработал, честно отслужил. После сезона сели и обсудили, что у него другие финансовые возможности могут быть.

– Он ничего год не делал.

– Вы уверены, что он ничего не делал? Ошибки не было. Парню, который решил не уезжать в Америку, дали полный карт-бланш. Вели его, помогали, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.