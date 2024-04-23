Есмантович об итогах сезона: «Все получили по шапке, будем исправлять ошибки. Мой контракт с ЦСКА не обсуждался, ему еще несколько лет идти»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Чемпионат.com Хоккей

Президент ЦСКА оценил прошедший сезон и поделился деталями своего контракта.

В регулярном чемпионате армейцы заняли шестое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА уступил «Локомотиву» со счетом 1-4.

«Все получили по шапке, это понятно.

Мой контракт не обсуждался, обсуждался результат команды и жизнь ЦСКА за год. Мой контракт действующий, он идет, ему еще несколько лет.

Мы прекрасно понимаем свои ошибки, которые будем исправлять. Без критики у нас никак», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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8 комментариев
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Контракт можно и разорвать.
Ведь ты этим часто занимался, Есмантович ?
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Два сезона кепки чемпионские получали теперь шапки получили.
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Ему бы в депутаты
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Так вот чего он как нехристь в кепке сидел на прессухе, боялся показать что по шапке получил.
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Зарплата капает нехило.
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Есмантович об отставке
Федорова: «Заслуги в ЦСКА нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению - не вышло»
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Вот кого надо было гнать, а не Федорова.
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Ответ Алексей Тор
Два сезона кепки чемпионские получали теперь шапки получили.
Мама сказала, что голову надо держать в тепле))
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