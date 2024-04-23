Есмантович об итогах сезона: «Все получили по шапке, будем исправлять ошибки. Мой контракт с ЦСКА не обсуждался, ему еще несколько лет идти»
Президент ЦСКА оценил прошедший сезон и поделился деталями своего контракта.
В регулярном чемпионате армейцы заняли шестое место в Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА уступил «Локомотиву» со счетом 1-4.
«Все получили по шапке, это понятно.
Мой контракт не обсуждался, обсуждался результат команды и жизнь ЦСКА за год. Мой контракт действующий, он идет, ему еще несколько лет.
Мы прекрасно понимаем свои ошибки, которые будем исправлять. Без критики у нас никак», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Ведь ты этим часто занимался, Есмантович ?
Федорова: «Заслуги в ЦСКА нужно каждый год оправдывать, бороться за них. К сожалению - не вышло»