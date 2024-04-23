Президент «Динамо» о лимите: «Мы сторонники, чтобы в команде играли наши выпускники. Но пример ребят, которые играют в НХЛ и за рубежом, тоже нужен»

Президент «Динамо» высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к лимиту в пять легионеров для российских клубов Фонбет Чемпионата КХЛ на сезон-2024/25.

«Мы, конечно, сторонники, чтобы в нашей команде играли наши выпускники. Но пример ребят, которые играют в НХЛ и за рубежом, он тоже нужен», – отметил президент «Динамо» Виктор Воронин.

Президент «Динамо» не исключил, что в клубе могут появиться новые иностранные игроки.

«Это возможный вариант. Есть предложения, но посмотрим, как пойдет», – сказал Воронин.