Президент «Динамо»: «Пакетт играл плей-офф со сломанной ногой, для ребят это хороший пример. Мог пойти отдыхать, а он бился и боролся за команду»

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Президент «Динамо» высказался о том, что Седрик Пакетт играл с переломом.

«У нас Пакетт играл плей-офф со сломанной ногой, для ребят это хороший пример.

У него была травма, он мог пойти отдыхать, а он бился и боролся за команду», – сказал президент «Динамо» Виктор Воронин.

Седрик Пакетт провел 8 игр в плей-офф и набрал 7 (4+3) баллов. 

«Динамо» уступило «Трактору» во втором раунде со счетом 0-4 в серии.

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1 комментарий
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Вот это уровень , я понимаю . Явный пример бойца. А ведь это иностранец , для которого чужды какие -либо исторические регалии. Он просто вышел и рубился. Все нашим молодым игрокам пример.
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