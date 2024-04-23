Президент «Динамо»: «Пакетт играл плей-офф со сломанной ногой, для ребят это хороший пример. Мог пойти отдыхать, а он бился и боролся за команду»

Президент «Динамо» высказался о том, что Седрик Пакетт играл с переломом.

«У нас Пакетт играл плей-офф со сломанной ногой, для ребят это хороший пример.

У него была травма, он мог пойти отдыхать, а он бился и боролся за команду», – сказал президент «Динамо» Виктор Воронин.

провел 8 игр в плей-офф и набрал 7 (4+3) баллов.

« » уступило «Трактору» во втором раунде со счетом 0-4 в серии.