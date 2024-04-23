Есмантович о поиске вратаря в ЦСКА: «По Самонову вопрос закрыт, он не рассматривается. У Рейдеборна контракт с «Берном», посмотрим дальше»

Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы Берн КХЛ Александр Самонов Игорь Есмантович Матч ТВ Адам Рейдеборн Хоккей

Президент ЦСКА рассказал о процессе поиска нового вратаря для команды.

«По Самонову вопрос закрыт, он не рассматривается.

У Рейдеборна двухлетний контракт с «Берном». Мы разговаривали с ним по телефону. Адам хочет отработать контракт в Швейцарии. Скорее всего, его не будет.

Посмотрим дальше», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Александр Самонов в прошлом сезоне играл за «Салават Юлаев».

В регулярном чемпионате он провел 49 матчей, отражая 93,7% бросков. В плей‑офф российский голкипер провел за уфимский клуб шесть игр, в которых пропустил 14 шайб при показателе 90,6% отраженных бросков.

В апреле появились слухи о будущем переходе игрока в ЦСКА.

Адам Рейдеборн выступал за ЦСКА с 2021 по 2023 год, завоевав с клубом два Кубка Гагарина. В межсезонье армейцы не стали продлевать контракт с вратарем, после чего он перешел в швейцарский «Берн».

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4 комментария
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Рейдеборн кубок выйграл надо было его оставлять даже при лимите 3 лега.Как говориться вратарь пол команды.
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Есть Гамзин, есть Скотников надо им доверять вон как Набоков выстрелил.
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