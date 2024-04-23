Контракт Воробьева с ЦСКА рассчитан на 3 года. Помощники Якубов, Наумов и Кравчук уходят из клуба

Теги ЦСКА Илья Воробьев Равиль Якубов КХЛ Игорь Кравчук Игорь Есмантович Матч ТВ Хоккей

Президент ЦСКА рассказал о сроке контракта с Ильей Воробьевым.

49-летний специалист заменил Сергея Федорова, с которым не стали продлевать контракт после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива».

– На сколько подписан контракт с Воробьевым? Каким будет тренерский штаб?

– По помощникам: мы разговариваем с разными кандидатами. Мы проговаривали этот вопрос с пятью тренерами, которые рассматриваются в наш штаб. Не хотелось бы озвучивать эти моменты.

Равиль Якубов ушел, Наумов тоже, и Кравчук. Все тренеры, которые были на льду, уходят. Должность Попова – тренер по развитию хоккеистов. Он остается.

У Ильи Петровича трехлетний контракт, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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7 комментариев
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Три года этот тренер в ЦСКА точно не будет работать, уволят гораздо раньше - если не к Новому году, то в конце первого года точно)
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Если сразу 3 дают за первый год строго не спросят ,дальше только победы.
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Якубова и Наумова бы в Авангард, эх, мечты :)
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И тут похоже шарлатан напел руководству как и в Магнитке что команда строится 3 года 😄😄😄 Только Разин после его руин взял и построил команду за 1 год. Сочувствую армейским болельщикам, с этим тренером у вас точно не будет кубка
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Ответ Габорик
Якубова и Наумова бы в Авангард, эх, мечты :)
Помощниками к Звягину?
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Помощниками к Звягину?
На замену в октябре :)
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