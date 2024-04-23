Контракт Воробьева с ЦСКА рассчитан на 3 года. Помощники Якубов, Наумов и Кравчук уходят из клуба
Президент ЦСКА рассказал о сроке контракта с Ильей Воробьевым.
49-летний специалист заменил Сергея Федорова, с которым не стали продлевать контракт после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от «Локомотива».
– На сколько подписан контракт с Воробьевым? Каким будет тренерский штаб?
– По помощникам: мы разговариваем с разными кандидатами. Мы проговаривали этот вопрос с пятью тренерами, которые рассматриваются в наш штаб. Не хотелось бы озвучивать эти моменты.
Равиль Якубов ушел, Наумов тоже, и Кравчук. Все тренеры, которые были на льду, уходят. Должность Попова – тренер по развитию хоккеистов. Он остается.
У Ильи Петровича трехлетний контракт, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.