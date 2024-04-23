Денис Денисов о сезоне: «Результат ЦСКА должен быть максимальным. Поэтому, безусловно, мы оцениваем его неудачным»
Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов подвел итоги сезона-2023/24.
По итогам регулярного чемпионата-2023/24 ЦСКА занял шестое место в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина-2024 клуб проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).
«Нас оценивают по результату.
Результат хоккейного клуба ЦСКА должен быть максимальным, поэтому, безусловно, мы оцениваем результат неудачным», – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.