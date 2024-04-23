Плющев о качестве игры в финале: «Забивают по 3 гола за матч – мы говорим не о футболе, а о хоккее. Команды мучаются в равных составах и не реализуют большинство»

Теги Металлург Мг Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев высказался об уровне хоккея в решающей серии Кубка Гагарина.

Ярославский «Локомотив» уступил «Металлургу» в овертайме со счетом 1:2 в третьем матче финальной серии. В первых двух играх было заброшено четыре шайбы (2:1 и 1:0).

– Уровень финальной серии вас не впечатляет?

– Хочу отдать должное хоккеистам, они выкладываются на сто процентов, видна заряженность.

Другое дело – качество игры. Ну о чем тут говорить, если в финал вышли команды, которые практически не реализуют большинство? И которые мучаются и в равных составах.

В каждом матче финала забиваются лишь по три гола. И это мы говорим не о футболе, а о хоккее. Такая низкая результативность в первую очередь говорит о качестве финала и уровне КХЛ, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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5 комментариев
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Ну не знаю, хоккей в плей офф ценен как по мне в первую очередь не количеством шайб, а нервом, скоростью игры и самоотдачей. Всего этого, по крайней мере во вчерашнем матче, было в избытке.
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Локомотив как подменили после трактора
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Много лет люблю хоккей, на СКА начал ходить ещё когда заливали коробку около южной трибуны "Петровича". Моë мнение - хоккей другой, мало технарей, мало комбинаций. Всë просто, шайбу бросим в зону, а там как пойдëт. И счëт стал футбольным, интерес зрительский падает. Хорошо хоть на первые роли выходят клубы из регионов.
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Надо убрать воротчиков, тогда много будут забивать. В чем проблема?
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Мне очень интересно, кто наберёт больше очков, МакДэвид за одну серию или топ бомбардир КХЛ за 4)
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