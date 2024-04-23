Плющев о качестве игры в финале: «Забивают по 3 гола за матч – мы говорим не о футболе, а о хоккее. Команды мучаются в равных составах и не реализуют большинство»
Владимир Плющев высказался об уровне хоккея в решающей серии Кубка Гагарина.
Ярославский «Локомотив» уступил «Металлургу» в овертайме со счетом 1:2 в третьем матче финальной серии. В первых двух играх было заброшено четыре шайбы (2:1 и 1:0).
– Уровень финальной серии вас не впечатляет?
– Хочу отдать должное хоккеистам, они выкладываются на сто процентов, видна заряженность.
Другое дело – качество игры. Ну о чем тут говорить, если в финал вышли команды, которые практически не реализуют большинство? И которые мучаются и в равных составах.
В каждом матче финала забиваются лишь по три гола. И это мы говорим не о футболе, а о хоккее. Такая низкая результативность в первую очередь говорит о качестве финала и уровне КХЛ, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.