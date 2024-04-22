Плющев о 3-й игре финала Кубка Гагарина: «Решающий матч для «Локомотива». Если проиграют, практически не останется шансов на победу в серии»

Владимир Плющев считает, что 3-й матч серии будет решающим для «Локомотива».

«Металлург» ведет в серии финала Кубка Гагарина со счетом 2-0.

«Сегодня будет решающий матч для « ». Если они проиграют, то практически не останется шансов на победу в серии.

« » приноровился к схеме ярославской команды. Плюс «Локомотив» не очень хорошо использует свои лучшие качества, но команда почему-то предпочла играть немного другой схемой.

Не думаю, что счет в серии будет 4-0, но «Локомотиву предстоит очень тяжелая игра», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.