Плющев о 3-й игре финала Кубка Гагарина: «Решающий матч для «Локомотива». Если проиграют, практически не останется шансов на победу в серии»

Теги Металлург Мг Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев считает, что 3-й матч серии будет решающим для «Локомотива».

«Металлург» ведет в серии финала Кубка Гагарина со счетом 2-0.

«Сегодня будет решающий матч для «Локомотива». Если они проиграют, то практически не останется шансов на победу в серии.

«Металлург» приноровился к схеме ярославской команды. Плюс «Локомотив» не очень хорошо использует свои лучшие качества, но команда почему-то предпочла играть немного другой схемой.

Не думаю, что счет в серии будет 4-0, но «Локомотиву предстоит очень тяжелая игра», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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3 комментария
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Хочется матчей по максимуму.4-0для финала не хотелось бы.
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А они проиграют
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Если они проиграют, ничего не случится - им по-прежнему нужно будет выиграть те же 4 матча, ничего не изменится - так здесь рассуждали некоторые глуповатые болельщики.
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