Плющев о 3-й игре финала Кубка Гагарина: «Решающий матч для «Локомотива». Если проиграют, практически не останется шансов на победу в серии»
Владимир Плющев считает, что 3-й матч серии будет решающим для «Локомотива».
«Металлург» ведет в серии финала Кубка Гагарина со счетом 2-0.
«Сегодня будет решающий матч для «Локомотива». Если они проиграют, то практически не останется шансов на победу в серии.
«Металлург» приноровился к схеме ярославской команды. Плюс «Локомотив» не очень хорошо использует свои лучшие качества, но команда почему-то предпочла играть немного другой схемой.
Не думаю, что счет в серии будет 4-0, но «Локомотиву предстоит очень тяжелая игра», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.