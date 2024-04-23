Плющев о 0-3 в финале: «Локомотив» играет в хоккей, не подходящий ярославской школе. Примитивная игра по борту, беготня, раскопки на пятачке. С шайбой не надо бегать, с шайбой надо играть – горький урок финала»
Владимир Плющев прокомментировал 3 поражения «Локомотива» в финале плей-офф.
Ярославская команда уступила со счетом 1:2 ОТ в третьей игре решающей серии Кубка Гагарина.
Счет в противостоянии 3-0 в пользу «Металлурга».
– Перед стартом финала вы не были в хоре, исполнявшем песню о том, что «Локомотив» – явный фаворит. Оказались правы?
– Я весь сезон говорю, что «Локомотив» играет в хоккей, который не подходит ярославской школе, не соответствует ее традициям. Но все следили за счетом на табло и закрывали глаза на примитивный стиль «Локомотива».
Что ж, посмотрите теперь на табло финала – там горят 0-3. И по делу.
– Из чего эти 0-3 выросли?
– С шайбой не надо бегать, с шайбой надо играть. В этом горький урок финала для «Локомотива». Хотя в Ярославле отличные традиции игрового, атакующего хоккея, поэтому в этом городе только за счет такого стиля можно одерживать большие победы.
Примитивная игра по борту, беготня, раскопки на пятачке – «Металлург» уже знает, что именно этого нужно ждать от соперника. Он прочитан – и это мы увидели в третьей встрече. «Магнитка» сыграла грамотно, по счету серии, от обороны. Победила по делу, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Автогол вратаря «Локомотива» в овертайме – как это случилось?
Болею за Ярославль, но не расстроюсь если Магнитка возьмёт Кубок, достойный соперник
Но ни в коем случае нельзя расслабляться
А то оказывается уже и Никитин не топ тренер
Слабые команды в финалах КГ не играют
Поэтому ждём последнего и самого тяжёлого шага от Магнитки