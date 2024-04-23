Плющев о 0-3 в финале: «Локомотив» играет в хоккей, не подходящий ярославской школе. Примитивная игра по борту, беготня, раскопки на пятачке. С шайбой не надо бегать, с шайбой надо играть – горький урок финала»

Владимир Плющев прокомментировал 3 поражения «Локомотива» в финале плей-офф.

Ярославская команда уступила со счетом 1:2 ОТ в третьей игре решающей серии Кубка Гагарина.

Счет в противостоянии 3-0 в пользу «Металлурга».

– Перед стартом финала вы не были в хоре, исполнявшем песню о том, что «Локомотив» – явный фаворит. Оказались правы?

– Я весь сезон говорю, что «Локомотив» играет в хоккей, который не подходит ярославской школе, не соответствует ее традициям. Но все следили за счетом на табло и закрывали глаза на примитивный стиль «Локомотива».

Что ж, посмотрите теперь на табло финала – там горят 0-3. И по делу.

– Из чего эти 0-3 выросли?

– С шайбой не надо бегать, с шайбой надо играть. В этом горький урок финала для «Локомотива». Хотя в Ярославле отличные традиции игрового, атакующего хоккея, поэтому в этом городе только за счет такого стиля можно одерживать большие победы.

Примитивная игра по борту, беготня, раскопки на пятачке – «Металлург» уже знает, что именно этого нужно ждать от соперника. Он прочитан – и это мы увидели в третьей встрече. «Магнитка» сыграла грамотно, по счету серии, от обороны. Победила по делу, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Автогол вратаря «Локомотива» в овертайме – как это случилось?