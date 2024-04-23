Плющев о 0-3 в финале: «Локомотив» играет в хоккей, не подходящий ярославской школе. Примитивная игра по борту, беготня, раскопки на пятачке. С шайбой не надо бегать, с шайбой надо играть – горький урок финала»

Теги Металлург Мг Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал 3 поражения «Локомотива» в финале плей-офф.

Ярославская команда уступила со счетом 1:2 ОТ в третьей игре решающей серии Кубка Гагарина.

Счет в противостоянии 3-0 в пользу «Металлурга».

– Перед стартом финала вы не были в хоре, исполнявшем песню о том, что «Локомотив» – явный фаворит. Оказались правы?

– Я весь сезон говорю, что «Локомотив» играет в хоккей, который не подходит ярославской школе, не соответствует ее традициям. Но все следили за счетом на табло и закрывали глаза на примитивный стиль «Локомотива». 

Что ж, посмотрите теперь на табло финала – там горят 0-3. И по делу.

– Из чего эти 0-3 выросли?

– С шайбой не надо бегать, с шайбой надо играть. В этом горький урок финала для «Локомотива». Хотя в Ярославле отличные традиции игрового, атакующего хоккея, поэтому в этом городе только за счет такого стиля можно одерживать большие победы.

Примитивная игра по борту, беготня, раскопки на пятачке – «Металлург» уже знает, что именно этого нужно ждать от соперника. Он прочитан – и это мы увидели в третьей встрече. «Магнитка» сыграла грамотно, по счету серии, от обороны. Победила по делу, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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8 комментариев
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Тот случай, когда Плющев прав. ;)
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+8
Магнитка играет по разнообразней есть план А,Б. У Локо всё проще.Поэтому и счёт в серии такой, хотя я за 7 матчей.
+1
0
+1
значит не зря Никитина погнали из ЦСКА
+1
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Хороший хоккей демонстрируют обе команды,тренерская мысль, тактика и стратегия на высоте, не то что в былые времена у некоторых …
Болею за Ярославль, но не расстроюсь если Магнитка возьмёт Кубок, достойный соперник
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Как по мне то финал Трактор и ММг смотрелся бы с точки зрения болельщика намного интересней и самое главное , результативней
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Приятно слышать в адрес подобные слова
Но ни в коем случае нельзя расслабляться
А то оказывается уже и Никитин не топ тренер
Слабые команды в финалах КГ не играют
Поэтому ждём последнего и самого тяжёлого шага от Магнитки
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Эксперт подтянулся.
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