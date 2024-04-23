Михайлов о серии «Металлурга» и «Локо»: «Удивительно, что ярославцы проигрывают. «Магнитка» находит бреши в их игре за счет пожертвования собой. Интересна борьба характеров, хотелось бы больше голов»

Борис Михайлов высказался о финальной серии «Металлурга» и «Локомотива».

«Магнитка» ведет у ярославского клуба (3-0) в финальной серии Кубка Гагарина. Четвертый матч между командами состоится 24 апреля в Ярославле.

– Если честно, не ожидал такого счета после трех матчей. Игры достаточно строгие в плане построения команд, обороны. По накалу, кому как, но мне серия нравится. По отдаче вопросов тоже быть не должно – хоккеисты играют самоотверженно, бьются до конца.

Хотелось бы, конечно, больше голов, но все внимание тренеров, как мне кажется, приковано к тому, что забить‑то забьют, а если пропустят, то придется забрасывать на одну шайбу больше, чтобы выиграть. Тут все просто – кто ошибается, тот и проигрывает. В противостоянии «Локомотива» и «Металлурга» мне интересна борьба характеров.

– Не разочаровывает ли вас «Локомотив», учитывая, что последние три серии они показывали лучший хоккей в России?

– Кто внимательно следит за работой , тот знает, что такая игра свойственна нынешнему главному тренеру «Локомотива». Для меня игра ярославцев сейчас не новость, просто удивительно, что они проигрывают. Нынешняя игра – это политика главного тренера, тренерского штаба.

Но нападающие « » находят в системной игре ярославцев бреши за счет огромного желания и пожертвования собой в тот или иной момент. Это относится и к атаке « », но, к сожалению, у них не получается, то вратарь «Металлурга» где‑то подтащит, где‑то защита грамотно сыграет, – сказал двукратный олимпийский чемпион .