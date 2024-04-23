Михайлов о серии «Металлурга» и «Локо»: «Удивительно, что ярославцы проигрывают. «Магнитка» находит бреши в их игре за счет пожертвования собой. Интересна борьба характеров, хотелось бы больше голов»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Илья Набоков Хоккей

Борис Михайлов высказался о финальной серии «Металлурга» и «Локомотива».

«Магнитка» ведет у ярославского клуба (3-0) в финальной серии Кубка Гагарина. Четвертый матч между командами состоится 24 апреля в Ярославле. 

– Если честно, не ожидал такого счета после трех матчей. Игры достаточно строгие в плане построения команд, обороны. По накалу, кому как, но мне серия нравится. По отдаче вопросов тоже быть не должно – хоккеисты играют самоотверженно, бьются до конца.

Хотелось бы, конечно, больше голов, но все внимание тренеров, как мне кажется, приковано к тому, что забить‑то забьют, а если пропустят, то придется забрасывать на одну шайбу больше, чтобы выиграть. Тут все просто – кто ошибается, тот и проигрывает. В противостоянии «Локомотива» и «Металлурга» мне интересна борьба характеров.

– Не разочаровывает ли вас «Локомотив», учитывая, что последние три серии они показывали лучший хоккей в России?

– Кто внимательно следит за работой Никитина, тот знает, что такая игра свойственна нынешнему главному тренеру «Локомотива». Для меня игра ярославцев сейчас не новость, просто удивительно, что они проигрывают. Нынешняя игра – это политика главного тренера, тренерского штаба.

Но нападающие «Металлурга» находят в системной игре ярославцев бреши за счет огромного желания и пожертвования собой в тот или иной момент. Это относится и к атаке «Локомотива», но, к сожалению, у них не получается, то вратарь «Металлурга» где‑то подтащит, где‑то защита грамотно сыграет, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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