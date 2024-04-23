Рафиков о 3-м матче с «Металлургом»: «Это поражение – значит, не было сегодня настоящего «Локомотива». Мы делаем на одну ошибку больше, чем соперник»

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков подвел итоги 3-го матча с «Металлургом».

Клуб из Ярославля проиграл третий матч финала Кубка Гагарина (1:2 ОТ) и уступает в серии со счетом 0-3.

– После первых двух матчей у ваших одноклубников спрашивали, и они говорили: «Вы еще не видели настоящий « ». А сегодня мы его увидели?

– Вам виднее, были ли у нас проблески. Все равно это поражение. Значит, не было сегодня настоящего «Локомотива». Но теперь нам нужно выиграть следующие четыре матча. Готовимся к послезавтра.

– Все‑таки вам в финале не везет.

– Везение надо заработать. Значит, мы этого не сделали.

– А в чем вы уступали?

– В каких‑то микроэпизодах. Мы делаем на одну ошибку больше, чем соперник. Поэтому все игры завершаются в одну шайбу.

– Вы ведь системная команда, но ошибок больше. Почему? Мандраж?

– Да какой там мандраж? Это же финал. С чего тут может быть мандраж? В любом случае, кто‑то будет ошибаться – кто‑то больше, кто‑то меньше. Какая бы система ни была.

– Что вы хотели изменить в своей игре, чтобы забить больше одного гола?

– Ну как вам сказать? Мы же играли дома, при родных трибунах. Действовали агрессивно, старались забить больше. Не получилось.

– Не опускаются руки, когда не засчитываются ваши голы?

– Зачем на это обращать внимание? Мы отталкиваемся только от себя. Отменили гол? Играем дальше, ничего страшного. Если это на нас будет влиять – какая же мы команда? Надо просто забивать дальше. Мы на соперника не смотрим. Следим только за своей игрой, – сказал .