Терещенко о победе «Металлурга»: «Локомотив» сыграл слабее своих возможностей. Борьба будет упорной, возможно, и семь матчей»
Алексей Терещенко высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).
«Хорошая игра получилась. При этом «Локомотив» сыграл слабее своих возможностей. А «Магнитка» действовала достаточно здорово, создавала много моментов и выиграла заслуженно.
Думаю, борьба в этом противостоянии будет упорной. Возможно, и семь матчей.
Судя по вчерашней игре, все прошло на тоненького, соперники примерно равные», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.