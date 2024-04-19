Терещенко о победе «Металлурга»: «Локомотив» сыграл слабее своих возможностей. Борьба будет упорной, возможно, и семь матчей»

Алексей Терещенко высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).

«Хорошая игра получилась. При этом « » сыграл слабее своих возможностей. А «Магнитка» действовала достаточно здорово, создавала много моментов и выиграла заслуженно.

Думаю, борьба в этом противостоянии будет упорной. Возможно, и семь матчей.

Судя по вчерашней игре, все прошло на тоненького, соперники примерно равные», – сказал трехкратный чемпион мира .