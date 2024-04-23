Баранцев о плей-офф: «Автомобилист» мог играть в финале, преобладает опустошение. Прошли «Ак Барс» и СКА – а в нас никто не верил»

Теги Ак Барс Металлург Мг СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Денис Баранцев Чемпионат.com Хоккей

Денис Баранцев поделился мнением об итогах плей-офф для «Автомобилиста».

Команда из Екатеринбурга дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Металлургу» в серии со счетом 3-4. В первых двух раундах «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и СКА со счетом 4-1.

– Седьмой матч сложился таким образом, что мы вполне могли играть в финале, поэтому сейчас преобладает опустошение.

Нас считали командой не под плей-офф, а мы выходили и выигрывали – сначала прошли «Ак Барс», затем прошли СКА – а в нас реально никто не верил.

– Бесило ли это?

– Мы профессионалы. И на самом деле старались не обращать внимания на то, что и кто пишет. Это не должно было нас отвлекать.

Мы сплотились перед плей-офф и стали той командой, которой и хотели быть. У нас не было лишних мыслей о том, что Казань – сильный соперник. Мы знали, что будет тяжело, но в плей-офф нужно просто идти от игры к игре, – сказал защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев.

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4 комментария
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Выбить Ак барс СКА (за них огромное спасибо)с Магниткой отыграть все 7 матчей-это было очень достойно.
+7
0
+7
В новом ледовом дворце ждем финал кубка.Нужно омоложение клуба.В полуфинале не хватило силенок,четвертое звено смотрелось лучше.Спасибо Денежкину,ему надо подкинуть деньжат в новом контракте.
+3
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+3
Ответ Николай Демидов
Чудом второй круг то прошли, радуйтесь тому, что имеете.
4-1,это чудо?Отыгрались с 2-4 и победили -тоже чудо.Может ты сам чудик?
+3
0
+3
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