Баранцев о «СКА-Арене»: «Потрясающая, особенно потому, что «Авто» на ней ни разу не проиграл. Кайф, когда выходишь, а на трибунах 23 000 зрителей. В Питере умеют собирать людей на стадионах»
Денис Баранцев поделился впечатлениями от игры на «СКА-Арене».
– Как вам атмосфера на новой домашней арене СКА?
– Новая арена в Питере потрясающая. Особенно потому, что не проиграли на ней ни разу.
Но вообще атмосфера кайф, когда выходишь на лед, а на трибунах 23 тысячи зрителей. В Питере умеют собирать людей на стадионах.
И приятно играть при таком количестве болельщиков, даже если большинство из них болеет против тебя.
При этом и в такой обстановке мы слышали наших екатеринбургских болельщиков, приезжавших в Питер на матчи. И их поддержка очень нам помогла справиться с давлением. Постараемся их порадовать в следующих стадиях плей-офф, – сказал защитник «Автомобилиста».
а тем более и у системного болельщика 😁😁