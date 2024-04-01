Баранцев о «СКА-Арене»: «Потрясающая, особенно потому, что «Авто» на ней ни разу не проиграл. Кайф, когда выходишь, а на трибунах 23 000 зрителей. В Питере умеют собирать людей на стадионах»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Денис Баранцев СКА-Арена Хоккей

Денис Баранцев поделился впечатлениями от игры на «СКА-Арене».

– Как вам атмосфера на новой домашней арене СКА?

– Новая арена в Питере потрясающая. Особенно потому, что не проиграли на ней ни разу.

Но вообще атмосфера кайф, когда выходишь на лед, а на трибунах 23 тысячи зрителей. В Питере умеют собирать людей на стадионах.

И приятно играть при таком количестве болельщиков, даже если большинство из них болеет против тебя.

При этом и в такой обстановке мы слышали наших екатеринбургских болельщиков, приезжавших в Питер на матчи. И их поддержка очень нам помогла справиться с давлением. Постараемся их порадовать в следующих стадиях плей-офф, – сказал защитник «Автомобилиста».

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9 комментариев
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не 23 000, а 23 996. не читает газет, что ли?
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конечно более приятно стереть улыбку с лиц болельщиков СКА и в таком количестве.
а тем более и у системного болельщика 😁😁
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Питерские люди своей тягой ходить куда только возможно меня поражают. Спорт, концерты, музеи, всякие перформансы и челенджи.. Они реально активные! И люди там очень своеобразные но хорошие! И мне не нравится что для многих людей Санкт-Петербург и его жители стали восприниматься негативно из-за некоторых личностей. Это плохо. Они такие же наши и очень многих из них можно только хвалить и чествовать. За их славную и трагичную историю, силу духа, стойкость и культуру пронесённую через века. Только уважение ✊🏼 В целом как и многие другие города и регионы. Каждому своё и везде можно найти свои плюсы. Единство и целостность в такое сложное время не помешает!
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В Питере умеют бюджетников загонять на стадионы
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Ответ фкт92
Собирать людей на стадионах))) Он про тех самых бюджетников?
Сразу видно, что ты не на одной домашней игре СКА не бывал. Сходи как-нибудь.
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Ответ Б.И.С.
не 23 000, а 23 996. не читает газет, что ли?
Бессистемное округление :)
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Ответ Б.И.С.
не 23 000, а 23 996. не читает газет, что ли?
Шутки шутками, а арена-то действительно битком была. ЦСКА о таком могут только мечтать.
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