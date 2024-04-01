Баранцев о «СКА-Арене»: «Потрясающая, особенно потому, что «Авто» на ней ни разу не проиграл. Кайф, когда выходишь, а на трибунах 23 000 зрителей. В Питере умеют собирать людей на стадионах»

Денис Баранцев поделился впечатлениями от игры на «СКА-Арене».

– Как вам атмосфера на новой домашней арене ?

– Новая арена в Питере потрясающая. Особенно потому, что не проиграли на ней ни разу.

Но вообще атмосфера кайф, когда выходишь на лед, а на трибунах 23 тысячи зрителей. В Питере умеют собирать людей на стадионах.

И приятно играть при таком количестве болельщиков, даже если большинство из них болеет против тебя.

При этом и в такой обстановке мы слышали наших екатеринбургских болельщиков, приезжавших в Питер на матчи. И их поддержка очень нам помогла справиться с давлением. Постараемся их порадовать в следующих стадиях плей-офф, – сказал защитник « ».