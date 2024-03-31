Денис Баранцев: «Раньше выделялись те, у кого большой бюджет. КХЛ пытается поднять интерес за счет потолка и пола зарплат, команды выравниваются. Перекрестный плей-офф – тоже интересный шаг»

Денис Баранцев оценил изменения в Кубке Гагарина и КХЛ.

– Нынешний плей-офф сильно отличается от того, что был больше 10 лет назад, когда вы в составе московского «Динамо» дважды выиграли ?

– Несильно поменялось все. Но, безусловно, команды стали по уровню приближены друг к другу. Раньше все равно выделялись те, у кого большой бюджет – это было видно по составу.

Но пытается поднять интерес к турниру за счет потолка и пола зарплат. Понятно, что сиюминутный эффект это дать не могло, но постепенно команды выравниваются.

А сейчас лига сделала еще очень интересный шаг, введя перекрестный плей-офф со второго раунда. Мне кажется, для зрителей это очень интересно.

Раньше все равно все понимали плюс-минус, кто с кем будет играть в финале и полуфинале. На протяжении нескольких лет в финал выходил ЦСКА. Понятно, что все равно тяжело каждый год доходить до решающей серии плей-офф. Все равно какая-то просадка будет. Так что, думаю, все равно рано или поздно случилось бы, что оступится раньше.

Но этот перекрестный плей-офф в любом случае внес свою лепту: зритель получил возможность увидеть новые пары во втором раунде, что должно быть очень интересно, – отметил защитник « ».