Баранцев о 5:3 с «Металлургом»: «Ожидал, что победим, был матч жизни, а следующий еще важнее. Ребята молодцы, проявили характер»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Денис Баранцев Степан Хрипунов Хоккей

Денис Баранцев подвел итоги матча плей-офф с «Металлургом» (5:3, 3-3 в серии).

«Я ожидал, что мы победим, был матч жизни, а следующий еще важнее. Понимали, что мог быть последний матч серии.

Результативный матч выдался, ребята молодцы, проявили характер, надеюсь, что лучший матч в серии впереди.

Голы защитников? Мы помогаем нападающим, а они помогают нам, все друг другу помогают. В моей шайбе Степа Хрипунов отдал отличную передачу, осталось только мимо вратаря бросить», – сказал защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев.

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