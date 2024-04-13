Баранцев о 5:3 с «Металлургом»: «Ожидал, что победим, был матч жизни, а следующий еще важнее. Ребята молодцы, проявили характер»

Денис Баранцев подвел итоги матча плей-офф с «Металлургом» (5:3, 3-3 в серии).

«Я ожидал, что мы победим, был матч жизни, а следующий еще важнее. Понимали, что мог быть последний матч серии.

Результативный матч выдался, ребята молодцы, проявили характер, надеюсь, что лучший матч в серии впереди.

Голы защитников? Мы помогаем нападающим, а они помогают нам, все друг другу помогают. В моей шайбе отдал отличную передачу, осталось только мимо вратаря бросить», – сказал защитник « » .