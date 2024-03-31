Баранцев об «Автомобилисте»: «Никто никогда не воспринимает регулярку как подготовительный этап. Были у нас проблемы, причем такие, что чуть ли не главного тренера увольняли»

Денис Баранцев рассказал, как в «Автомобилисте» воспринимали слухи о тренере.

– Посредственные результаты в регулярке можно списать на то, что ее воспринимали как подготовительный период к плей-офф и надо было просто не провалиться, но и не тратить огромные усилия на борьбу за первые места?

– Ну нет-нет-нет. Никто никогда не воспринимает регулярку как подготовительный этап. Были у нас в ходе нее проблемы. Причем такие, что чуть ли не главного тренера [Николая Заварухина] увольняли – слухи такие были.

Во всяком случае, проблемы были такие, что подобные слухи появились. Но мы все эти источники слухов особо не слушали, не реагировали на них. Потому что все понимают, что такое может случиться с каждым. Иногда может просто не идти игра. Или ты можешь хорошо сыграть регулярку, а потом проиграть в плей-офф.

У нас в этом сезоне есть такой пример: «Динамо» – первое место в регулярке и 0-4 от «Трактора» во втором раунде.

Поэтому в плей-офф все равно многое решают не только игроки и тренерский штаб, а в большей степени всеобщая командная сплоченность. Так что не думали о каких-то проблемах. Просто по ходу регулярки надо было выйти в плей-офф, а там какой соперник – к такому и готовимся. Получили Казань – готовимся к Казани. Сами знаете, какая это яркая команда по именам среди игроков и в тренерском штабе.

Но ничего, прошли их – на СКА попали. Тоже никто на нас не ставил. Но мы подготовились. Получается, правильно подготовились.

– Со стороны кажется, что «Динамо» и СКА очень много сил и эмоций потратили на борьбу за первое место в регулярке. А «Автомобилист» и «Трактор» все-таки не особо претендовали на лидерство и потому спокойно подготовились к плей-офф, уже там выложив все свои козыри.

– Со стороны, может быть, так и кажется. Но на самом деле это не так. Мы в регулярке тоже очень много эмоций потратили. Особенно когда результаты пошли ни туда ни сюда, когда начали вокруг писать и рассуждать, уволят у нас тренера или нет.

Мы же тоже читаем это все. Понятно, что не особо обращаем внимание на подобное, но все равно читаем.

Но в конечном итоге справились с этим. Поняли, что пишут это все люди, которые не находятся в команде. А мы знаем, что у нас внутри, поэтому нормально на все реагировали и готовились дальше к матчам.

– Хоть на каком-то этапе подобные слухи влияли на команду?

– Да нет. Как появилась эта информация, нам сразу сказали, что никто никого увольнять не будет. И на этом все успокоились.

– Кто сказал? Директор клуба Максим Рябков? Генеральный менеджер Олег Гросс?

– Это внутренняя кухня. Могу сказать, что даже не было какого-то общего собрания команды, где это все объявляли. Просто как-то без специальных речей подошли к игрокам и сказали не обращать внимания на слухи, продолжать играть и работать, и все будет нормально, – отметил защитник.