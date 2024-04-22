Локомотив – Металлург Мг: прогноз на четвертый матч 24 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, финал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 4,5

Счет в серии 0 – 3 (1 : 2, 0 : 1, 1 : 2 ОТ)

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Такой хоккей, который мы наблюдаем в финальной серии, хочется смотреть еще и еще. Но вот беда, это удовольствие может закончится уже в четверг, и матчей при этом окажется всего четыре. «Локомотив» заслужил победу и в Магнитогорске, хотя бы в одном из поединков, ведь визуально на площадке встречаются равные команды. Но счет в серии 0 – 3, во что сложно поверить после третьего матча, когда хозяева порой не один раз запирали соперника в его зоне, создавали моменты, но шайба упорно не шла в ворота. Игорь Никитин пошел на некоторые перестановки в звеньях. В первом периоде команды сразу стали играть на приличных скоростях, «железнодорожникам» была обеспечена мощная поддержка трибун. Почти половину периода игра вообще шла без пауз. Хозяева нанесли за этот отрезок вдвое больше бросков и даже забили. Отличился Степан Никулин выйдя один на один. Но Андрей Разин запросил видеопросмотр на предмет офсайда при входе в зону и радость болельщиков отменил.

Во втором периоде давление еще более усилилось. По такой игре, казалось, что заброшенная шайба дело времени. У «Локомотива» было несколько моментов, чтобы забивать, но либо отлично играл голкипер Илья Набоков, либо хоккеисты хозяев бросали мимо, либо к бесхозной шайбе на пятачке поспевали защитники «Металлурга» и выбрасывали ее. Стоит отметить самоотверженность гостей, которые блокировали за два периода двадцать бросков «Локомотива». Нельзя сказать, что уральцы только отбивались, их задачей было не только терпеть. При первой же возможности они совершали вылазки и тревожили Даниила Исаева. Одна из них привела к заброшенной шайбе. Денис Зернов пробрался в зону соперника, обойдя нескольких игроков «Локомотива», бросил по воротам, Исаев отбил, но первым на добивание успел Дмитрий Силантьев. Впервые в этой серии счет был открыт не в третьем периоде.

Теперь ярославцам деваться было некуда. Игра в третьей двадцатиминутке продолжалась в том же ключе. На помощь пришло удаление Дениса Алексеева за подножку. В формате пять на четыре хозяева устроили штурм и сравняли счет. Формально Георгий Иванов забросил шайбу, когда составы были равными. Помогло то, что около минуты Илья Набоков играл без клюшки. Так встреча перешла в овертайм. Все сложилось в пользу «Металлурга». На четвертой минуте Александр Петунин войдя в зону «Локомотива» бросил в сторону ворот. Шайба ударилась о борт, отскочила на пятак, попала в конек голкипера и заползла в сетку. Ярославцам и так много не везет в этой серии, а это уже был какой-то апофеоз невезения. Выиграть четыре матча как по заказу в финале, в такое верится с трудом, но одну победу «Локомотив» точно заслужил. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Локомотива» — от 1,95 (Pari) до 2,08 (BetBoom)

победа «Металлурга» — от 3,23 (BetBoom) до 3,65 (Pari)

Где смотреть четвертый матч Локомотив – Металлург

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