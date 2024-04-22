Локомотив – Металлург Мг где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Локомотив и Металлург Мг в четвертом матче финала Кубка Гагарина 2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – Металлург Мг
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2024: все новости
Последние матчи Локомотив
- Локомотив – Металлург Мг : 1 – 2
- Металлург Мг – Локомотив : 1 – 0
- Металлург Мг – Локомотив : 2 – 1
- Локомотив – Трактор : 0 – 0
- Трактор – Локомотив : 0 – 0
Последние матчи Металлург Мг
- Локомотив – Металлург Мг : 1 – 2
- Металлург Мг – Локомотив : 1 – 0
- Металлург Мг – Локомотив : 2 – 1
- Металлург Мг – Автомобилист : 3 – 2
- Автомобилист – Металлург Мг : 5 – 3
Прогноз на четвертый матч Локомотив – Металлург
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