Локомотив – Металлург Мг где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 24 апреля

В среду, 24 апреля, сыграют Локомотив и Металлург Мг в четвертом матче финала Кубка Гагарина 2024.

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Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Металлург Мг

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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