Гендиректор «Авангарда» о питании: «Если заставлять всех есть спаржу, некоторые будут питаться в другом месте. Ради результата нужно себя ограничивать. Есть те, кто до этого не дозрел»
– Привлекаете ли к работе в клубе нутрициолога?
– Да. Сейчас, например, в Омске работала достаточно известная женщина-диетолог. Меню будет вносить корректировки в питание – важно найти баланс между тем, чтобы пища была здоровой и полезной, но при этом игроки ее действительно ели.
Есть хоккеисты, которые уже серьезно продвинулись в понимании того, что нужно себя в чем-то ограничивать ради результата. А есть те, кто до этого внутренне еще не дозрел.
Если заставлять всех есть, например, спаржу, то некоторые просто будут ходить питаться в другом месте. Мы видим примеры великих спортсменов, которые играют на высочайшем уровне до 40 лет.
Когда разбираешься, в чем секрет, все просто: нет мелочей. Все имеет значение – и сон, и питание, – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.