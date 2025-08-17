Гендиректор «Авангарда» о питании: «Если заставлять всех есть спаржу, некоторые будут питаться в другом месте. Ради результата нужно себя ограничивать. Есть те, кто до этого не дозрел»

Гендиректор «Авангарда» рассказал, что в клубе с игроками работает диетолог.

– Привлекаете ли к работе в клубе нутрициолога?

– Да. Сейчас, например, в Омске работала достаточно известная женщина-диетолог. Меню будет вносить корректировки в питание – важно найти баланс между тем, чтобы пища была здоровой и полезной, но при этом игроки ее действительно ели.

Есть хоккеисты, которые уже серьезно продвинулись в понимании того, что нужно себя в чем-то ограничивать ради результата. А есть те, кто до этого внутренне еще не дозрел.

Если заставлять всех есть, например, спаржу, то некоторые просто будут ходить питаться в другом месте. Мы видим примеры великих спортсменов, которые играют на высочайшем уровне до 40 лет.

Когда разбираешься, в чем секрет, все просто: нет мелочей. Все имеет значение – и сон, и питание, – сказал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .