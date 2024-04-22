Виннипег – Колорадо: прогноз на второй матч 24 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 6

Счет в серии 1 – 0 (7 : 6)

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Первая игра в Виннипеге получилась совершенно нетипичной для поединков плей-офф. Да что там, даже в регулярном сезоне не так часто можно увидеть 13 заброшенных шайб на двоих. Столь результативный матч в Кубке Стэнли случился впервые за последние 39 лет. На разведку много времени не понадобилось. На седьмой минуте Валерий Ничушкин получил шайбу в зоне хозяев и бросил точно в угол ворот Коннора Хеллибака. Дальше началось. Уже после первого периода счет был 3 : 3. Поучаствовал в голевом пиршестве и российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников. Вратари, понятное дело, не выручали, а где-то и были виновниками пропущенных шайб. Во втором периоде хоккеисты взяли паузу. По такой игре одна заброшенная шайба казалась аномалией. Адам Лаури вывел хозяев вперед. В третьем периоде зрители вновь увидели шесть заброшенных шайб, причем «Колорадо» приходилось все время догонять хозяев. За полминуты до конца периода они сократили отставание до минимума, но не более. Александр Георгиев отразил лишь 16 из 23 бросков по своим воротам, и если он не будет показывать свою лучшую игру, то это может стать проблемой для «лавин». Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Виннипег Джетс» — от 2,40 (Pari) до 2,50 (Бетсити)

победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,43 (Лига Ставок) до 2,55 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Виннипег – Колорадо

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