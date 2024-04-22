Флорида – Тампа-Бэй: прогноз на второй матч 24 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (+1,5), ТМ 6

Счет в серии 1 – 0 (3 : 2)

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Первая игра двух команд из Флориды ожидалась с большим интересом. «Пантерз» считаются одними из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, а «Лайтнинг» это династия, которая по умолчанию ставит себе задачу победу в турнире. К тому же в обеих командах тон задают российские игроки. Тут противостояние двух голкиперов Сергея Бобровского и Андрея Василевского. Хозяева начали матч активнее, что привело к первой заброшенной шайбе уже не седьмой минуте. Сэм Райнхарт на пятачке удачно подставил клюшку под бросок Густава Форслинга. Василевский оказался бессилен. За четыре минут до конца периода Брэндон Хэйгл забросил ответную шайбу. Второй период прошел без заброшенных шайб, и неизвестно, как могло дело пойти дальше, но под самый занавес игрового отрезка Ник Пол схватил удаление. В начале третьего периода «Флорида» его реализовала, автором шайбы стал Картер Верхэге. За несколько минут до конца периода Джон Купер снял Василевского, но команда пропустила третий гол в пустые ворота. Шайба Стивена Стэмкоса за десять секунд до финальной сирены в формате шесть на четыре уже ничего не решала. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Флориды Пантерз» — от 1,95 (Бетсити, Pari) до 1,98 (BetBoom)

победа «Тампа-Бэй Лайтнинг» — от 3,15 (Pari) до 3,42 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Флорида – Тампа-Бэй

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