Флорида – Тампа-Бэй где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 24 апреля

В среду, 24 апреля, сыграют Флорида и Тампа-Бэй во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Флорида – Тампа-Бэй

Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.

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Прогноз на второй матч Флорида – Тампа-Бэй

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