Флорида – Тампа-Бэй где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 24 апреля
В среду, 24 апреля, сыграют Флорида и Тампа-Бэй во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Флорида – Тампа-Бэй
- Начало матча запланировано на 02:30 по московскому времени.
Последние матчи Флорида
- Флорида – Тампа-Бэй : 3 – 2
- Флорида – Торонто : 5 – 2
- Флорида – Баффало : 3 – 2
- Флорида – Коламбус : 4 – 0
- Флорида – Оттава : 2 – 0
Последние матчи Тампа-Бэй
- Флорида – Тампа-Бэй : 3 – 2
- Тампа-Бэй – Торонто : 6 – 4
- Тампа-Бэй – Баффало : 2 – 4
- Вашингтон – Тампа-Бэй : 4 – 2
- Тампа-Бэй – Оттава : 2 – 3
Прогноз на второй матч Флорида – Тампа-Бэй
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