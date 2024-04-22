Капитан «Вегаса» Стоун сыграет в первом матче против «Далласа» в плей-офф НХЛ

Теги травмы Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Марк Стоун Хоккей

Капитан «Вегаса» Марк Стоун готов сыграть в плей-офф НХЛ.

Напомним, Стоун не играл с 20 февраля из-за разрыва селезенки. Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных (LTIR), что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.

Сегодня 31-летний нападающий подтвердил, что примет участие в первом матче против «Далласа» в Кубке Стэнли. «Я сыграю сегодня», – сказал Стоун. 

Первая игра между «Далласом» и «Вегасом» в 1-м раунде плей-офф НХЛ состоится 23 апреля и начнется в 04:30 по московскому времени. 

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27 комментариев
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Ответ Андрей Синицын
У Тампы сработало, посмотрим теперь на Вегас
У Вегаса тоже сработало.
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+20
НХЛ делает из себя посмешище. И здесь вопрос не ЛТИРа, а именно данной ситуации со Стоуном и его диагноза. Вопросов нет в случае серьезной травмы и операции как у Куча или у того же Стоуна в прошлом сезоне, но нарисовать этот разрыв селезенки - просто смешно.
+20
-6
+14
Ответ gombocrew
НХЛ делает из себя посмешище. И здесь вопрос не ЛТИРа, а именно данной ситуации со Стоуном и его диагноза. Вопросов нет в случае серьезной травмы и операции как у Куча или у того же Стоуна в прошлом сезоне, но нарисовать этот разрыв селезенки - просто смешно.
Если что Вегас из-за потери Стоуна и ещё ряда игроков чуть не пролетел мимо ПО.
+10
-2
+8
Стоун ну просто железный человек, никто ведь вообще в это не верил и совсем не ожидал
+10
-3
+7
Вопрос к знатокам регламента: что было бы, если бы Вегас выменял Гертля и Хэнафина, а лига бы не поверила в разрыв селезенки Стоуна? Штраф, дисквалификация или самострел в исполнении Стоуна?)) любопытство гложет, уж простите)
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У Тампы сработало, посмотрим теперь на Вегас
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Кто бы сомневался, что появится прямо перед плей-офф))
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Никогда такого не было и вот опять😂
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Марк - железный человек, ваще красавчик! После разрыва селезня в плов выходит на морально-волевых! По сравнению с ним куч просто косил в литре.
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Ответ gombocrew
Они чуть не пролетели мимо плей-офф из-за нестабильной игры в середине сезона и регулярных поражений Аризоне, Анахайму, Калгари и прочим Сиэтлам. К слову, Стоун тогда еще был в строю, как и Петранджело.
Ну так это ещё больший риск после этого идти на такую махинацию. Они поставили на это, и ставка сыграла. Таковы правила. Ни кто не запрещает и остальным так делать, однако надо понимать риски.
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Ответ Александр Митраков
Там сначала врачи якобы проверяют и дают отмашку, и только потом одобряют ЛТИР
Если всё так просто, зачем вообще на это смотреть?
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посмотрим на спортивный итог хитрой работы с правилами ближе к лету)
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Ответ NeSt274
Вопрос к знатокам регламента: что было бы, если бы Вегас выменял Гертля и Хэнафина, а лига бы не поверила в разрыв селезенки Стоуна? Штраф, дисквалификация или самострел в исполнении Стоуна?)) любопытство гложет, уж простите)
Там сначала врачи якобы проверяют и дают отмашку, и только потом одобряют ЛТИР
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Ответ Unnamed80
Стоун ну просто железный человек, никто ведь вообще в это не верил и совсем не ожидал
Это еще цветочки, говорят его личный доктор умеет воскрешать даже мертвых )
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Ответ gombocrew
Они чуть не пролетели мимо плей-офф из-за нестабильной игры в середине сезона и регулярных поражений Аризоне, Анахайму, Калгари и прочим Сиэтлам. К слову, Стоун тогда еще был в строю, как и Петранджело.
Подобные поражения были у всех. Абсолютно у всех. Даже у обладателя Президентского трофея - Рейнджерс. А вот опуститься с третьего места на восьмое после дедлайна удалось только Рыцарям. Так что невозможно намеренно вывести лидера ради результата, потому что не будет оного. Никто не захотел брать Стоуна, в своё время, кроме Джетс, также как никто не взял Айкела. Вегас знал на какой риск идёт. Равно как и многие обратные примеры. Если уж кого и винить в шулерстве, так это Аризону, которая подписывает Вебера, Ворачека, Болланда, Дацюка ради попадания под потолок зарплат.
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Ответ Диандерталец
Если что Вегас из-за потери Стоуна и ещё ряда игроков чуть не пролетел мимо ПО.
Они чуть не пролетели мимо плей-офф из-за нестабильной игры в середине сезона и регулярных поражений Аризоне, Анахайму, Калгари и прочим Сиэтлам. К слову, Стоун тогда еще был в строю, как и Петранджело.
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Диандертальцу. Раз уж ты такой обиженный, что ограничил.
Ты сейчас серьезно сравниваешь ситуацию со Стоуном с раскладами Аризоны? Это, как бы, переворот с ног на голову. Ну или натягивание совы на глобус, если угодно. Еще массу метафор можно подобрать, только смысл? Стоун был убран ради усиления, это очевидно.
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Шах и мат хейтерам.
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Когда уже эту лазейку прикроют 🤨🤔
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Вот это неожиданность! Такого поворота событий никто, конечно же, не предвидел
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