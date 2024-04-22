Капитан «Вегаса» Стоун сыграет в первом матче против «Далласа» в плей-офф НХЛ
Капитан «Вегаса» Марк Стоун готов сыграть в плей-офф НХЛ.
Напомним, Стоун не играл с 20 февраля из-за разрыва селезенки. Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных (LTIR), что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.
Сегодня 31-летний нападающий подтвердил, что примет участие в первом матче против «Далласа» в Кубке Стэнли. «Я сыграю сегодня», – сказал Стоун.
Первая игра между «Далласом» и «Вегасом» в 1-м раунде плей-офф НХЛ состоится 23 апреля и начнется в 04:30 по московскому времени.
Ты сейчас серьезно сравниваешь ситуацию со Стоуном с раскладами Аризоны? Это, как бы, переворот с ног на голову. Ну или натягивание совы на глобус, если угодно. Еще массу метафор можно подобрать, только смысл? Стоун был убран ради усиления, это очевидно.