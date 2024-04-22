Капитан «Вегаса» Стоун сыграет в первом матче против «Далласа» в плей-офф НХЛ

Капитан «Вегаса» Марк Стоун готов сыграть в плей-офф НХЛ.

Напомним, не играл с 20 февраля из-за разрыва селезенки. Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных (LTIR), что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.

Сегодня 31-летний нападающий подтвердил, что примет участие в первом матче против « » в Кубке Стэнли. «Я сыграю сегодня», – сказал Стоун.

Первая игра между «Далласом» и « » в 1-м раунде плей-офф состоится 23 апреля и начнется в 04:30 по московскому времени.