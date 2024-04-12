Стоун вернулся к тренировкам с «Вегасом» после травмы. Поместив Марка в LTIR, клуб приобрел трех игроков в дедлайн
Марк Стоун возобновил тренировки с «Вегасом» после травмы.
Капитан «Голден Найтс» был допущен к тренировкам на льду как часть продолжения восстановления от повреждения – разрыва селезенки. Форвард получил травму 20 февраля.
Марк Стоун тренировался в бесконтактной форме.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 56 матчей и набрал 53 (16+27) очка.
Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных, что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.
В прошлом сезоне Стоун пропустил около половины регулярки из-за травмы спины. Он вернулся на лед в плей-офф и помог «Вегасу» выиграть Кубок Стэнли, набрав 24 (11+13) очка в 22 играх.
Upd: 37, а не 27 передач судя по статистике спортса