Стоун вернулся к тренировкам с «Вегасом» после травмы. Поместив Марка в LTIR, клуб приобрел трех игроков в дедлайн

Марк Стоун возобновил тренировки с «Вегасом» после травмы.

Капитан «Голден Найтс» был допущен к тренировкам на льду как часть продолжения восстановления от повреждения – разрыва селезенки. Форвард получил травму 20 февраля.

тренировался в бесконтактной форме.

В текущем регулярном чемпионате нападающий провел 56 матчей и набрал 53 (16+27) очка.

Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных, что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.

В прошлом сезоне Стоун пропустил около половины регулярки из-за травмы спины. Он вернулся на лед в плей-офф и помог « » выиграть Кубок Стэнли, набрав 24 (11+13) очка в 22 играх.