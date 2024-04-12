Стоун вернулся к тренировкам с «Вегасом» после травмы. Поместив Марка в LTIR, клуб приобрел трех игроков в дедлайн

Теги травмы НХЛ Вегас Марк Стоун Хоккей

Марк Стоун возобновил тренировки с «Вегасом» после травмы.

Капитан «Голден Найтс» был допущен к тренировкам на льду как часть продолжения восстановления от повреждения – разрыва селезенки. Форвард получил травму 20 февраля.

Марк Стоун тренировался в бесконтактной форме.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 56 матчей и набрал 53 (16+27) очка.

Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных, что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.

В прошлом сезоне Стоун пропустил около половины регулярки из-за травмы спины. Он вернулся на лед в плей-офф и помог «Вегасу» выиграть Кубок Стэнли, набрав 24 (11+13) очка в 22 играх.

13 комментариев
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Что и требовалось доказать. Надеюсь эту лавочку скоро прикроют!
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Как неожиданно, никто и представить не мог.
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Надеюсь Даллас вынесет этих читеров вперёд ногами и отомстит им за прошлогоднее поражение в финале конференции.
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Ответ BigPooh - Viktor Baranov
Ну там наверное проверяют тех кто в госпиталь попадает, наверное есть проще травмы, чем разрыв селезенки, правда я не доктор, но там не иначе УЗИ делали и все документы должны быть, по мне так проще было сослаться на рецидив травмы спины, вот тут точно нашельмовать можно
Да, конечно, независимые врачи, документы и так далее. Но чудесным образом разрыв селезенки вылечился аккурат к плей-офф )
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Ну там наверное проверяют тех кто в госпиталь попадает, наверное есть проще травмы, чем разрыв селезенки, правда я не доктор, но там не иначе УЗИ делали и все документы должны быть, по мне так проще было сослаться на рецидив травмы спины, вот тут точно нашельмовать можно
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Я чето непонял, чтов плей офф потолка зарплат нету что ли?
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Это ж какой откат занесли в своё время при появлении клуба в лиге Бетси))
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Ну Темпе ведь было можно, почему Вегасу то нельзя?!
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16+27 =43, а не 53,где-то ошибка

Upd: 37, а не 27 передач судя по статистике спортса
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Какое удивительное совпадение, как и предсказывали ещё в феврале.
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Как и думали, аферисты.
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Ответ Дмитрий Пасечник
Я чето непонял, чтов плей офф потолка зарплат нету что ли?
С добрым утром😬
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