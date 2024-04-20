Стоун провел тренировку в общей группе «Вегаса» перед плей-офф. Он катался во 2-м звене с Гертлом и Стивенсоном
Марк Стоун готовится к матчам плей-офф в составе «Вегаса».
Нападающий был допущен к тренировкам в общей группе и к полному физическому контакту в преддверии Кубка Стэнли.
Форвард провел тренировку во второй тройке нападения «Голден Найтс» вместе с Томашом Гертлом и Чендлером Стивенсоном.
Марк Стоун не играл с 20 февраля из-за разрыва селезенки.
Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных (LTIR), что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.
В прошлом сезоне Стоун пропустил около половины регулярки из-за травмы спины. Он вернулся на лед в плей-офф и помог «Вегасу» выиграть Кубок Стэнли, набрав 24 (11+13) очка в 22 играх.
и тут гнать на вегас не вижу смысла: разрыв селезенки - это не шутка.
Чикаго - клуб на***** и пе****** если что