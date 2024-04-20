Стоун провел тренировку в общей группе «Вегаса» перед плей-офф. Он катался во 2-м звене с Гертлом и Стивенсоном

Марк Стоун готовится к матчам плей-офф в составе «Вегаса».

Нападающий был допущен к тренировкам в общей группе и к полному физическому контакту в преддверии Кубка Стэнли.

Форвард провел тренировку во второй тройке нападения «Голден Найтс» вместе с и .

не играл с 20 февраля из-за разрыва селезенки.

Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных (LTIR), что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.

В прошлом сезоне Стоун пропустил около половины регулярки из-за травмы спины. Он вернулся на лед в плей-офф и помог « » выиграть , набрав 24 (11+13) очка в 22 играх.