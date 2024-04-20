Стоун провел тренировку в общей группе «Вегаса» перед плей-офф. Он катался во 2-м звене с Гертлом и Стивенсоном

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Марк Стоун Томаш Гертл Чендлер Стивенсон Хоккей

Марк Стоун готовится к матчам плей-офф в составе «Вегаса».

Нападающий был допущен к тренировкам в общей группе и к полному физическому контакту в преддверии Кубка Стэнли.

Форвард провел тренировку во второй тройке нападения «Голден Найтс» вместе с Томашом Гертлом и Чендлером Стивенсоном.

Марк Стоун не играл с 20 февраля из-за разрыва селезенки.

Клуб поместил его в долгосрочный список травмированных (LTIR), что позволило высвободить пространство под потолком зарплат перед дедлайном. «Рыцари» приобрели защитника Ноа Хэнифина, а также форвардов Томаша Гертла и Энтони Манту.

В прошлом сезоне Стоун пропустил около половины регулярки из-за травмы спины. Он вернулся на лед в плей-офф и помог «Вегасу» выиграть Кубок Стэнли, набрав 24 (11+13) очка в 22 играх.

16 комментариев
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Ответ Simbad
Помнится в 21 году гнали на Тампу, за то, что Куч пропустив полностью всю регулярку вернулся к матчу ПО. Здесь Вегас два сезона подряд примерно в одно и тоже время по ходу регулярки сажает Стоуна в ЛТИР, а затем к 1 матчу ПО, серьезно укрепившись возвращает его назад и особого возмущения не видно.
да никто и не гнал, кроме пары-тройки горлодериков.
и тут гнать на вегас не вижу смысла: разрыв селезенки - это не шутка.
+15
-3
+12
Никогда такого не было и вот опять😂👏
+11
0
+11
Колдовство с потолком никто не любит, но если он действительно порвал селезенку, то тут вопросов быть не должно, спасибо что живой, как говорится
+8
-2
+6
Ответ Simbad
Помнится в 21 году гнали на Тампу, за то, что Куч пропустив полностью всю регулярку вернулся к матчу ПО. Здесь Вегас два сезона подряд примерно в одно и тоже время по ходу регулярки сажает Стоуна в ЛТИР, а затем к 1 матчу ПО, серьезно укрепившись возвращает его назад и особого возмущения не видно.
особого возмущения не видно если только не читать комментарии вообще.
+2
0
+2
Не может быть
+2
-1
+1
Ой как неожиданно
+1
0
+1
Помнится в 21 году гнали на Тампу, за то, что Куч пропустив полностью всю регулярку вернулся к матчу ПО. Здесь Вегас два сезона подряд примерно в одно и тоже время по ходу регулярки сажает Стоуна в ЛТИР, а затем к 1 матчу ПО, серьезно укрепившись возвращает его назад и особого возмущения не видно.
+6
-5
+1
Ответ Yulay Muratov
После удаления селезёнки нельзя получать травмы с обильным кровотечением, можно быстро умереть
Кто тебе сказал такую чушь про удаление? Сейчас существует более десятка методик восстановления селезенки даже при тяжелых повреждениях этого органа
+1
0
+1
😬
+1
-1
0
Ответ Simbad
Помнится в 21 году гнали на Тампу, за то, что Куч пропустив полностью всю регулярку вернулся к матчу ПО. Здесь Вегас два сезона подряд примерно в одно и тоже время по ходу регулярки сажает Стоуна в ЛТИР, а затем к 1 матчу ПО, серьезно укрепившись возвращает его назад и особого возмущения не видно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Whataboutism
+1
-1
0
Ответ philadelphia7650
да никто и не гнал, кроме пары-тройки горлодериков. и тут гнать на вегас не вижу смысла: разрыв селезенки - это не шутка.
Кто теперь про Кэйна и Чикаго напишет? И главное кто вспомнит, что сколько тогда получал 88-й и сколько сэкономили. Там будет цифра стоимостью в домоседа 3-ей пары.
Чикаго - клуб на***** и пе****** если что
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Ответ philadelphia7650
да никто и не гнал, кроме пары-тройки горлодериков. и тут гнать на вегас не вижу смысла: разрыв селезенки - это не шутка.
Размотал. Раунд))
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