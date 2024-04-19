Жамнов о Голдобине: «Коля научился перестраиваться, начал больше играть на команду, нежели на себя. Но всегда есть над чем работать»

Алексей Жамнов прокомментировал выступление Николая Голдобина за «Спартак».

– Почему при вас так здорово заиграл Николай Голдобин?

– Заслуга всей тройки. Они играли вместе на протяжении всего сезона, была «химия».

научился перестраиваться, начал больше играть на команду, нежели на себя. Но всегда есть над чем работать.

Бывает, не получается, значит, нужно сыграть на партнеров. Много моментов для работы, но в целом он молодец, побил все рекорды.

Это как его личное достижение, так и достижение команды, потому что многое зависит от партнеров и микроклимата в коллективе.

– Тройка Голдобин – – зажигала весь сезон. В чем ее секрет?

– У каждого из них свои сильные стороны, поэтому в совокупности получился такой результат, – сказал главный тренер « » .