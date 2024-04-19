Жамнов о Голдобине: «Коля научился перестраиваться, начал больше играть на команду, нежели на себя. Но всегда есть над чем работать»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Иван Морозов Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов прокомментировал выступление Николая Голдобина за «Спартак».

– Почему при вас так здорово заиграл Николай Голдобин?

– Заслуга всей тройки. Они играли вместе на протяжении всего сезона, была «химия».

Коля научился перестраиваться, начал больше играть на команду, нежели на себя. Но всегда есть над чем работать.

Бывает, не получается, значит, нужно сыграть на партнеров. Много моментов для работы, но в целом он молодец, побил все рекорды.

Это как его личное достижение, так и достижение команды, потому что многое зависит от партнеров и микроклимата в коллективе.

– Тройка Голдобин – МорозовПорядин зажигала весь сезон. В чем ее секрет?

– У каждого из них свои сильные стороны, поэтому в совокупности получился такой результат, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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3 комментария
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Да уж, троечка получилась что надо.
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Николаю бы ещё в самоотдаче прибавить!
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Читал, что тройка сохраниться на следующий сезон. Ваня Морозов подписан на два года. Паша и Коля тоже остаются.
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