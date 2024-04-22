Коньков о 3-м матче финала Кубка Гагарина: «Час истины для «Локомотива». Отпускать «Металлург» дальше по счету смерти подобно, отыграться с 0-3 – из разряда фантастики»

Сергей Коньков высказался о мотивации «Локомотива» в 3-м матче с «Металлургом».

«Магнитка» ведет у « » (2-0) в финальной серии Кубка Гагарина. Третья игра состоится сегодня в Ярославле.

«Ярославль приложит все усилия. Если бы я знал, как закончится игра, я бы вам сказал. Возможно, есть какие-то провидцы, которые могут угадывать исходы матчей. Для меня однозначно то, что «Локомотив» сегодня будет супермотивирован.

Они прекрасно понимают, что в третьем матче могут переломить ход серии или же, наоборот, отдать ее. Отыграться со счета 0-3 у «Магнитки» – это что-то из разряда фантастики, особенно по той игре, которую сейчас показывает «Металлург». Поэтому считаю, что «Локомотив» бросит все силы на сегодняшний матч, им нельзя проигрывать.

Обе команды сегодня будут невероятно заряжены, но у «Локомотива» будет поворотный момент, час истины. Отпускать « » дальше по счету подобно смерти», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.