Чехович сыграет в 3-й игре между «Металлургом» и «Локомотивом». Шалунов и Яковлев не попали в составы команд
Иван Чехович примет участие в третьем матче финала Кубка Гагарина.
Сегодня состоится третья игра финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом» (0-2).
Стали известны составы команд.
В состав «Локомотива» вернулся нападающий Иван Чехович, пропустивший прошлую игру. Он выйдет вместо Никиты Кирьянова. Получивший травму Максим Шалунов снова не попал в состав клуба.
Штаб «Металлурга» не стал вносить изменения в состав. Капитан клуба Егор Яковлев, ранее получивший травму, вновь остался вне заявки.