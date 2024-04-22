Чехович сыграет в 3-й игре между «Металлургом» и «Локомотивом». Шалунов и Яковлев не попали в составы команд

Иван Чехович примет участие в третьем матче финала Кубка Гагарина.

Сегодня состоится третья игра финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и « » (0-2).

Стали известны составы команд.

В состав « » вернулся нападающий Иван Чехович, пропустивший прошлую игру. Он выйдет вместо Никиты Кирьянова. Получивший травму Максим Шалунов снова не попал в состав клуба.

Штаб «Металлурга» не стал вносить изменения в состав. Капитан клуба , ранее получивший травму, вновь остался вне заявки.