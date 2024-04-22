Чехович сыграет в 3-й игре между «Металлургом» и «Локомотивом». Шалунов и Яковлев не попали в составы команд

Теги Металлург Мг Локомотив травмы КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Егор Яковлев Иван Чехович Никита Кирьянов Хоккей

Иван Чехович примет участие в третьем матче финала Кубка Гагарина.

Сегодня состоится третья игра финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом» (0-2). 

Стали известны составы команд.

В состав «Локомотива» вернулся нападающий Иван Чехович, пропустивший прошлую игру. Он выйдет вместо Никиты Кирьянова. Получивший травму Максим Шалунов снова не попал в состав клуба. 

Штаб «Металлурга» не стал вносить изменения в состав. Капитан клуба Егор Яковлев, ранее получивший травму, вновь остался вне заявки.

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4 комментария
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Интересно, у Яковлева реально травма или его попросили?
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От него толку не было. Без него Металлург выигрывать начал значит правильно решили его не ставить в состав
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Ответ Stason91-91
Интересно, у Яковлева реально травма или его попросили?
За такие косяки скорей всего посадили на скамейку в качестве ассистента.
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Ответ Alex Bishop
За такие косяки скорей всего посадили на скамейку в качестве ассистента.
Вот вот и я про тоже.
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