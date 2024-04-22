Мэттью Ткачак о 109 хитах в 1-м матче «Флориды» и «Тампы»: «У всех игроков в статистике есть силовые. Не думаю, что видел такое раньше»
Мэттью Ткачак отметил большое число силовых приемов в матче «Флорида» – «Тампа».
«Пантерс» победили «Тампу» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2, 1-0).
Счет по силовым приемам – 55:54 в пользу «Лайтнинг». Хотя бы 1 хит был зафиксирован у каждого из полевых игроков в обеих командах.
«Я посмотрел статистику, там у всех есть силовые. Не думаю, что видел такое раньше.
У кого-то целых 10 (у защитника «Тампы» Мэтта Дамбы – прим. Sports). Да, сегодня было много попаданий», – сказал Ткачак, завершивший матч с 2 хитами.
Avs/Jets тоже вчера толкались будь здоров.