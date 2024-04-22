Мэттью Ткачак о 109 хитах в 1-м матче «Флориды» и «Тампы»: «У всех игроков в статистике есть силовые. Не думаю, что видел такое раньше»

Мэттью Ткачак отметил большое число силовых приемов в матче «Флорида» – «Тампа».

«Пантерс» победили « » в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2, 1-0).

Счет по силовым приемам – 55:54 в пользу «Лайтнинг». Хотя бы 1 хит был зафиксирован у каждого из полевых игроков в обеих командах.

«Я посмотрел статистику, там у всех есть силовые. Не думаю, что видел такое раньше.

У кого-то целых 10 (у защитника «Тампы» – прим. Sports). Да, сегодня было много попаданий», – сказал , завершивший матч с 2 хитами.