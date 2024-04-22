Мэттью Ткачак о 109 хитах в 1-м матче «Флориды» и «Тампы»: «У всех игроков в статистике есть силовые. Не думаю, что видел такое раньше»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэтт Дамба Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак отметил большое число силовых приемов в матче «Флорида» – «Тампа».

«Пантерс» победили «Тампу» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2, 1-0). 

Счет по силовым приемам – 55:54 в пользу «Лайтнинг». Хотя бы 1 хит был зафиксирован у каждого из полевых игроков в обеих командах. 

«Я посмотрел статистику, там у всех есть силовые. Не думаю, что видел такое раньше.

У кого-то целых 10 (у защитника «Тампы» Мэтта Дамбы – прим. Sports). Да, сегодня было много попаданий», – сказал Ткачак, завершивший матч с 2 хитами. 

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6 комментариев
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БицаБороца
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Если б еще у вратарей хиты были, вот это было бы эпично!))
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странно, Знарок, вроде, на другом матче был
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Типичная игра пальмовых команд, всегда так было, тут тем более ПО.
Avs/Jets тоже вчера толкались будь здоров.
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Решили перетолкать друг друга?)) Интересно109 хитов за матч это рекорд?
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Да, тут перехитовали наслабо) Даже у Нэшвилла с Кэнакс семьдесят на двоих
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