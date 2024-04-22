Вратарь «Колорадо» Аннунен не попал в заявку на 1-й матч серии с «Виннипегом» из-за болезни. Хольм без опыта в НХЛ был сменщиком Георгиева
Юстус Аннунен не попал в заявку «Колорадо» на 1-й матч плей-офф из-за болезни.
«Эвеланш» уступили «Виннипегу» (6:7) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).
Сообщается, что финский вратарь плохо себя почувствовал незадолго до начала игры. Главный тренер «Эвс» Джаред Беднар не сообщил подробностей о его состоянии.
Сменщиком Александра Георгиева, пропустившего в матче 7 шайб, выступил 25-летний Арвид Хольм.
Швед не провел ни одного матча в НХЛ, в текущем сезоне в его активе 12 игр в АХЛ и 4 в ECHL.