Вратарь «Колорадо» Аннунен не попал в заявку на 1-й матч серии с «Виннипегом» из-за болезни. Хольм без опыта в НХЛ был сменщиком Георгиева

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Александр Георгиев Юстус Аннунен Арвид Хольм Хоккей

Юстус Аннунен не попал в заявку «Колорадо» на 1-й матч плей-офф из-за болезни.

«Эвеланш» уступили «Виннипегу» (6:7) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1). 

Сообщается, что финский вратарь плохо себя почувствовал незадолго до начала игры. Главный тренер «Эвс» Джаред Беднар не сообщил подробностей о его состоянии. 

Сменщиком Александра Георгиева, пропустившего в матче 7 шайб, выступил 25-летний Арвид Хольм.

Швед не провел ни одного матча в НХЛ, в текущем сезоне в его активе 12 игр в АХЛ и 4 в ECHL.

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2 комментария
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Ну если выздороветь успеет, то он и будет играть оставшиеся матчи плова.
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Ну хуже Георгиева было сложно сыграть. Могли бы дать шанс шведу.
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