Вратарь «Колорадо» Аннунен не попал в заявку на 1-й матч серии с «Виннипегом» из-за болезни. Хольм без опыта в НХЛ был сменщиком Георгиева

Юстус Аннунен не попал в заявку «Колорадо» на 1-й матч плей-офф из-за болезни.

«Эвеланш» уступили « » (6:7) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).

Сообщается, что финский вратарь плохо себя почувствовал незадолго до начала игры. Главный тренер «Эвс» Джаред Беднар не сообщил подробностей о его состоянии.

Сменщиком Александра Георгиева, пропустившего в матче 7 шайб, выступил 25-летний Арвид Хольм.

Швед не провел ни одного матча в , в текущем сезоне в его активе 12 игр в АХЛ и 4 в ECHL.