Защитник «Виннипега» Диллон о 7:6 с «Колорадо»: «Сумасшествие. Мы доказали, что тоже можем забивать. Но, черт возьми, это не наша игра»

Защитник «Виннипега» Бренден Диллон высказался о победе над «Колорадо» (7:6).

«Джетс» начали плей-офф с домашней победы над «Эвеланш» и повели 1-0 в серии первого раунда.

«Вот это хоккей, да? Прокатились на аттракционе. Сумасшествие.

Думаю, мы доказали, что тоже можем забивать голы. Но, черт возьми, это не наша игра», – сказал .

13 голов в матче «Виннипег» – «Колорадо» (7:6) – 3-й результат для стартовых игр первого раунда в истории плей-офф НХЛ