Защитник «Виннипега» Диллон о 7:6 с «Колорадо»: «Сумасшествие. Мы доказали, что тоже можем забивать. Но, черт возьми, это не наша игра»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Бренден Диллон Хоккей

Защитник «Виннипега» Бренден Диллон высказался о победе над «Колорадо» (7:6).

«Джетс» начали плей-офф НХЛ с домашней победы над «Эвеланш» и повели 1-0 в серии первого раунда. 

«Вот это хоккей, да? Прокатились на аттракционе. Сумасшествие. 

Думаю, мы доказали, что тоже можем забивать голы. Но, черт возьми, это не наша игра», – сказал Диллон

13 голов в матче «Виннипег» – «Колорадо» (7:6) – 3-й результат для стартовых игр первого раунда в истории плей-офф НХЛ

1 комментарий
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Макар очухался зато) посмотрим, в этой паре я за Джетс, а хотя даже скорее за интригу и превозмогания)
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