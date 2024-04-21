Сапего о 0-2 в финале Кубка Гагарина: «Думал, «Локомотив» зацепит хотя бы одну победу. Кто выиграет, трудно сказать. Все может поменяться»

Защитник СКА Сергей Сапего высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (2-0).

– Следите ли вы за финальной серией Кубка Гагарина между « » и « »? Кому отдаете предпочтение?

– Да, слежу. Больше думал, что «Локомотив» в этих двух играх зацепит хотя бы одну победу. Пока 0-2, но это ничего не значит.

Серия переезжает в Ярославль. Все может поменяться. Кто выиграет, трудно сказать,– сказал защитник СКА Сергей Сапего.