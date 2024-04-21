Сапего о 0-2 в финале Кубка Гагарина: «Думал, «Локомотив» зацепит хотя бы одну победу. Кто выиграет, трудно сказать. Все может поменяться»

Теги Металлург Мг Локомотив СКА КХЛ Кубок Гагарина Сергей Сапего Хоккей

Защитник СКА Сергей Сапего высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (2-0).

– Следите ли вы за финальной серией Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом»? Кому отдаете предпочтение?

– Да, слежу. Больше думал, что «Локомотив» в этих двух играх зацепит хотя бы одну победу. Пока 0-2, но это ничего не значит.

Серия переезжает в Ярославль. Все может поменяться. Кто выиграет, трудно сказать,– сказал защитник СКА Сергей Сапего.

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2 комментария
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Все на тоненького, явного преимущества нет ни у одной команды
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металлург конечно выиграет ,они быстрее ,моложе , вратарь стена☝️
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