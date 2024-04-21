Князев о финале Кубка Гагарина: «Игра равная, просто у «Металлурга» лучше реализация в первых матчах. Две команды достойны друг друга»

Кирилл Князев высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (2-0).

– Мне финал нравится, смотрится интересно и захватывающе. В целом равная игра, просто у «Магнитки» лучше реализация в первых матчах. Может быть моментов не так много, но это нормально для финала.

« » на протяжении всего сезона играет организованно, особенно в обороне. «Магнитка» же в регулярке больше играла с акцентом на атаку, иногда забывая про оборону, а сейчас в финале они очень дисциплинированно и организованно играют в защите. Причем стараются именно играть, а не по стеклам и бортам все шайбы выбрасывать. Две команды достойны друг друга.

– Выпадает ли кто-то из игры?

– Мне кажется, в финале не может никто выпадать. Потому что каждый понимает насколько дорога цена ошибки. Думаю, у игроков запредельная концентрация. Я уверен, что каждый хоккеист, участвующий в этом финале, отдает все свои силы и все, что он может отдать, для достижения командного результата.

Игра смотрится, даже несмотря на небольшое количество голов. Посмотрите, какая хорошая динамика игры, качество передач и борьба на каждом участке площадки, никто не хочет уступать, у тех и других достаточно голевых моментов. Нельзя не отметить игру вратарей, и здорово играют.

– переигрывает ?

– Об этом говорить преждевременно, надо смотреть на конечный результат, а серия еще не завершена.

– Сказалось ли появление травмированного Яковлева на лавке?

– Возможно. Сейчас все эти мелочи важны, я считаю. В плане атмосферы, сплоченности это хороший шаг.

– Будет ли 2-2 в серии?

– Не хочу гадать. Я за честную игру, интересный, быстрый, зрелищный и качественный хоккей. И пусть победит сильнейший, – сказал хоккейный агент Кирилл Князев.