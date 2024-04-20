Вячеслав Фетисов: «Теннисисты и хоккеисты – наши послы доброй воли. Мы рады за них. За то, что они побеждают в непростых условиях»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Вячеслав Фетисов НХЛ ATP WTA Артемий Панарин Никита Кучеров ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал российских хоккеистов и теннисистов послами доброй воли.

«Теннисисты и хоккеисты сегодня – это наши послы, послы доброй воли. Мы рады за них. За то, что они побеждают в непростых условиях.

Им непросто тоже, находясь в такой ситуации. Нужно это понимать и просто поддерживать.

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром [регулярного чемпионата НХЛ], Артемий Панарин забил 49 голов, вратари привели свои команды в плей-офф.

Понятно, что те иностранцы, которые играют у нас, тоже своего рода послы, которые, общаясь с семьями, друзьями, говорят, что здесь круто, хорошо – жизнь, развитие, перспектива», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

10 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ребята зарабатывают свой нелëгкий хлеб и не догадываются что они выполняют важную политическую миссию - являются послами.
Нее, они не догадываются, что они в непростых условиях
+6
0
+6
Ребята зарабатывают свой нелëгкий хлеб и не догадываются что они выполняют важную политическую миссию - являются послами.
+4
0
+4
Эти "послы доброй воли" только рады побеждать в таких "непростых условиях" и не очень-то рвутся назад, потому что вряд ли бы они достигли таких же успехов в наших "шикарных" условиях в отличие от "загнивающего" Запада.
+4
-2
+2
Понятно, что хоккеисты и теннисисты - это хоккеисты и теннисисты.
+2
-1
+1
Условия наших послов от тенниса и хоккея и правда не из лёгких, да что ужа там, хуже не придумаешь! Большие заработки, унижение местным населением, иногда побои, страшные морозы, ужасная экология, проблемы с местными профсоюзами, всего и не перечислишь…. В целом Кошмар!!!🤦🏻‍♂️
+2
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Это у г-на Фетисова непростые условия. Это ему приходится такими заявлениями отрабатывать свой нелёгкий политический хлеб, а вовсе не спортсменам.
+1
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И самое главное забыл сказать Фетисов - ни к хоккеистам, ни к тем более теннисистам Фетисов не имеет никакого отношения.
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Ответ Alex.K71
Условия наших послов от тенниса и хоккея и правда не из лёгких, да что ужа там, хуже не придумаешь! Большие заработки, унижение местным населением, иногда побои, страшные морозы, ужасная экология, проблемы с местными профсоюзами, всего и не перечислишь…. В целом Кошмар!!!🤦🏻‍♂️
Погугли манитоба канада.

Идиот, бллжад
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Ответ j4romir
Погугли манитоба канада. Идиот, бллжад
что ты хотел этим сказать?
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