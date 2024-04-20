Вячеслав Фетисов: «Теннисисты и хоккеисты – наши послы доброй воли. Мы рады за них. За то, что они побеждают в непростых условиях»

Вячеслав Фетисов назвал российских хоккеистов и теннисистов послами доброй воли.

«Теннисисты и хоккеисты сегодня – это наши послы, послы доброй воли. Мы рады за них. За то, что они побеждают в непростых условиях.

Им непросто тоже, находясь в такой ситуации. Нужно это понимать и просто поддерживать.

стал лучшим бомбардиром [регулярного чемпионата ], забил 49 голов, вратари привели свои команды в плей-офф.

Понятно, что те иностранцы, которые играют у нас, тоже своего рода послы, которые, общаясь с семьями, друзьями, говорят, что здесь круто, хорошо – жизнь, развитие, перспектива», – сказал двукратный олимпийский чемпион .