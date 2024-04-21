Юрий Гайлик: «Кучеров не Харламов, не Мальцев. Как и Панарин. Но в команде им созданы условия, при которых они забивают»

Юрий Гайлик оценил бомбардирские достижения Никиты Кучерова и Артемия Панарина.

– Дело в том, что в этих клубах игра заточена на то, чтобы и Кучеров, и Панарин забивали. Один игрок ничего не решает, такого не может быть. Кучеров не Харламов, не Мальцев. Как и Панарин.

Но в команде им созданы условия, при которых они забивают. Потому что, если игрок умеет забивать и отдавать, надо дать ему такую возможность. Вот и все.

– И на это работает вся пятерка?

– Вся команда.

– Вас не удивило, что Панарин в НХЛ так раскрылся?

– Нет. Я же говорю: под ним есть люди, которые дают ему свободу. Когда тебе расчищают площадку, ты выходишь на площадку и даешь результат. В НХЛ художников стараются освободить от лишних дел.

– Таскать рояль не заставляют?

– А зачем? Овечкина разве кто-то заставляет рояль таскать? Он должен забивать. Так система игры «Вашингтона» строится.

– Но Панарин не такой мощный, как Овечкин. Сушинский, Ткачев, похожие на него, в НХЛ не заиграли.

– Я говорил Сухому в свое время: куда ты поехал? Одурел, что ли?

– Чем он отличается от Панарина?

– Панарину в «Рейнджерс» дали раскрыть свои лучшие качества. У Сушинского такой возможности в «Миннесоте» не было, – сказал заслуженный тренер России.