Юрий Гайлик: «Кучеров не Харламов, не Мальцев. Как и Панарин. Но в команде им созданы условия, при которых они забивают»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Валерий Харламов Юрий Гайлик Александр Мальцев Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Юрий Гайлик оценил бомбардирские достижения Никиты Кучерова и Артемия Панарина.

– Дело в том, что в этих клубах игра заточена на то, чтобы и Кучеров, и Панарин забивали. Один игрок ничего не решает, такого не может быть. Кучеров не Харламов, не Мальцев. Как и Панарин.

Но в команде им созданы условия, при которых они забивают. Потому что, если игрок умеет забивать и отдавать, надо дать ему такую возможность. Вот и все.

– И на это работает вся пятерка?

– Вся команда.

– Вас не удивило, что Панарин в НХЛ так раскрылся?

– Нет. Я же говорю: под ним есть люди, которые дают ему свободу. Когда тебе расчищают площадку, ты выходишь на площадку и даешь результат. В НХЛ художников стараются освободить от лишних дел.

– Таскать рояль не заставляют?

– А зачем? Овечкина разве кто-то заставляет рояль таскать? Он должен забивать. Так система игры «Вашингтона» строится.

– Но Панарин не такой мощный, как Овечкин. Сушинский, Ткачев, похожие на него, в НХЛ не заиграли.

– Я говорил Сухому в свое время: куда ты поехал? Одурел, что ли?

– Чем он отличается от Панарина?

– Панарину в «Рейнджерс» дали раскрыть свои лучшие качества. У Сушинского такой возможности в «Миннесоте» не было, – сказал заслуженный тренер России.

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25 комментариев
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Думаю, что Кучеров точно сильнее Мальцева и возможно даже Харламова. Но конечно раньше трава была зеленее, да и условий для сравнения нет.
+45
-4
+41
Эксперт :)

16 марта
14:26 Юрий Гайлик: «Спартак» выиграет серию у «Металлурга». Москвичи на кураже играют, это хорошая штука. Они выполняют задание, получают удовольствие от хоккея»

11:37 Юрий Гайлик: «Автомобилист» не сможет пройти СКА, это однозначно. Армейцы технически выше, у них есть скамейка запасных»
+25
-1
+24
Типичное совковое мышление. Вот раньше-то было ого-го, а сейчас так, ерунда. Без аргументов, без фактов – просто по умолчанию раньше лучше было, и всё.
+24
-6
+18
Ответ Габорик
Эксперт :) 16 марта 14:26 Юрий Гайлик: «Спартак» выиграет серию у «Металлурга». Москвичи на кураже играют, это хорошая штука. Они выполняют задание, получают удовольствие от хоккея» 11:37 Юрий Гайлик: «Автомобилист» не сможет пройти СКА, это однозначно. Армейцы технически выше, у них есть скамейка запасных»
Ну, как серьёзно можно оценивать комментарии человека, который говорит: "Игра "Тампы" заточена на то, чтобы Кучеров забивал".
+12
0
+12
Ответ Александр Баутин
Спорные суждения.
Скорее спиртные.
+11
-1
+10
Спорные суждения.
+10
-2
+8
Один ничего не решает . А Мальцев и Харламов решали все в одиночку чтоль? Также всей командой
+6
-1
+5
Хм, скорей всего засмеют😜поржут, но по мне лучший игрок СССР/Россия : Макаров.
+5
-1
+4
Ответ Splin
Хм, скорей всего засмеют😜поржут, но по мне лучший игрок СССР/Россия : Макаров.
Ничего смешного, даже с точки зрения статистики, Макаров - лучший советский игрок. Он лидер в истории чемпионатов СССР по передачам (388), очкам (710), очкам за игру (1,37), передачам за сезон (45), очкам за сезон (79). Макарову принадлежат 3 лучших сезона по очкам и 4 лучших сезона по количеству передач, в истории чемпионатов СССР.
+4
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+3
Ну так и Харламову и Мальцеву были созданы условия, в которых они забивали. Иксперт блин.
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Кто это? Заслуженный деятель
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Ответ Eugn_eugn
Думаю, что Кучеров точно сильнее Мальцева и возможно даже Харламова. Но конечно раньше трава была зеленее, да и условий для сравнения нет.
Очень сложно сравнивать игроков разных эпох. Если бы Мальцева, с его выдающимся талантом, поместили в современные условия и дали всё то, что доступно современным хоккеистам, тогда и можно было бы сравнивать. Я видел игру Мальцева, для меня он, как минимум, не хуже Харламова. ИМХО.
+4
-2
+2
Ответ Splin
Хм, скорей всего засмеют😜поржут, но по мне лучший игрок СССР/Россия : Макаров.
Макаров самый недооцененный,У него и в НХЛ статистика 35%, если не ошибаюсь, а у Ови уже ниже 10наверное..
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Ответ Vanek1411
Ну, как серьёзно можно оценивать комментарии человека, который говорит: "Игра "Тампы" заточена на то, чтобы Кучеров забивал".
Точно! Заточили игру Тампы так, чтоб Куч 100 ассистирует раздал😅
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Ответ Eugn_eugn
Думаю, что Кучеров точно сильнее Мальцева и возможно даже Харламова. Но конечно раньше трава была зеленее, да и условий для сравнения нет.
Я занимался профессионально спортом в СССР и сейчас занялся другим, как обычный любитель. У меня сейчас возможности для восстановления и экипировка несравнимы с теми, что были, разница просто космическая, только плати. Легальную фармподдержку Кучерова и Харламова не имеет смысла сравнивать. Как и тренировочные методики. Как и клюшки, коньки, лёд.
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Уважаемый спортСру. Хватит постить высказывания бухариков. Спасибо!
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разный хоккей был амуниция у вратаря что кажется не пробить его 5/6 ворота закрывает
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Конечно надо спрашивать тех кто видел игру Мальцева и Харламова. Из того что видел по тв, я конечно не претендую🤭, Харламов скорей самый эффектный. Те кто постарше, многие ставили Мальцева на первое гораздо чаще, нежели наоборот. Также ставили выше Якушева, Боброва, Фирсова.
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Что значит для них..Они как раз и создают эти условия
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Ответ Splin
Да возможно и сильней Харламова.
На международной арене Харламов выглядел поярче, но в Чемпионате СССР этого не скажешь. А в отдельных матчах Мальцев показывал такой класс, что мне его даже не с кем сравнивать.
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Ответ Eugn_eugn
Думаю, что Кучеров точно сильнее Мальцева и возможно даже Харламова. Но конечно раньше трава была зеленее, да и условий для сравнения нет.
Думаю что большинство современных звезд клубов НХЛ сильнее и Харламова, и Мальцева, и Хоу и других звезд прошлого. Просто сейчас игроки: быстрее, техничнее, более подкованы тактически и тому подобное. Безусловно, в свое время вышеперечисленные люди, это супер топы и лучшие, но в свое время!
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Ответ Александр Баутин
Очень сложно сравнивать игроков разных эпох. Если бы Мальцева, с его выдающимся талантом, поместили в современные условия и дали всё то, что доступно современным хоккеистам, тогда и можно было бы сравнивать. Я видел игру Мальцева, для меня он, как минимум, не хуже Харламова. ИМХО.
Да возможно и сильней Харламова.
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Вы что все несёте? Я понимаю, что сегодня суббота, все под шафэ... Хватит!!!
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Ответ Дмитрий Кутузов
Ничего смешного, даже с точки зрения статистики, Макаров - лучший советский игрок. Он лидер в истории чемпионатов СССР по передачам (388), очкам (710), очкам за игру (1,37), передачам за сезон (45), очкам за сезон (79). Макарову принадлежат 3 лучших сезона по очкам и 4 лучших сезона по количеству передач, в истории чемпионатов СССР.
ну так для многих стата не главное
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