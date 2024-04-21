Юрий Гайлик: «Кучеров не Харламов, не Мальцев. Как и Панарин. Но в команде им созданы условия, при которых они забивают»
Юрий Гайлик оценил бомбардирские достижения Никиты Кучерова и Артемия Панарина.
– Дело в том, что в этих клубах игра заточена на то, чтобы и Кучеров, и Панарин забивали. Один игрок ничего не решает, такого не может быть. Кучеров не Харламов, не Мальцев. Как и Панарин.
Но в команде им созданы условия, при которых они забивают. Потому что, если игрок умеет забивать и отдавать, надо дать ему такую возможность. Вот и все.
– И на это работает вся пятерка?
– Вся команда.
– Вас не удивило, что Панарин в НХЛ так раскрылся?
– Нет. Я же говорю: под ним есть люди, которые дают ему свободу. Когда тебе расчищают площадку, ты выходишь на площадку и даешь результат. В НХЛ художников стараются освободить от лишних дел.
– Таскать рояль не заставляют?
– А зачем? Овечкина разве кто-то заставляет рояль таскать? Он должен забивать. Так система игры «Вашингтона» строится.
– Но Панарин не такой мощный, как Овечкин. Сушинский, Ткачев, похожие на него, в НХЛ не заиграли.
– Я говорил Сухому в свое время: куда ты поехал? Одурел, что ли?
– Чем он отличается от Панарина?
– Панарину в «Рейнджерс» дали раскрыть свои лучшие качества. У Сушинского такой возможности в «Миннесоте» не было, – сказал заслуженный тренер России.
16 марта
14:26 Юрий Гайлик: «Спартак» выиграет серию у «Металлурга». Москвичи на кураже играют, это хорошая штука. Они выполняют задание, получают удовольствие от хоккея»
11:37 Юрий Гайлик: «Автомобилист» не сможет пройти СКА, это однозначно. Армейцы технически выше, у них есть скамейка запасных»