Локомотив – Металлург Мг: прогноз на третий матч 22 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, финал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 4,5

Счет в серии 0 – 2 (1 : 2, 0 : 1)

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Прогнозов на финальную серию Кубка Гагарина было предостаточно, но большинство сходилось к тому, что выиграет «Локомотив» в шести или семи матчах. Никто не мог предвидеть, что в Ярославль команда Игоря Никитина вернется, уступая 0 – 2 по ходу серии, а в двух матчах соперники на двоих забросят всего четыре шайбы за 120 минут. Но это финал и финал классный несмотря на низкую результативность. В первом матче команды подарили спектакль и в очередной раз подтвердили, что являются самыми достойными претендентами на главный трофей сезона. Во втором это мнение еще более усилилось. Андрей Разин действовал по принципу «победный состав не меняют», а вот наставнику «железнодорожников» пришлось пойти на изменения. Одно из них было вынужденным. Максим Шалунов, тот самый, который непреднамеренно травмировал голкипера «Трактора» Зака Фукале, сам получил повреждение. В составе появился Ярослав Лихачев.

В самом дебюте игры хозяева дважды подряд получили шанс реализовать большинство. Не прошло и минуты, как за подножку был удален Мартин Гернат, а четвертой минуте гости напутали со сменами, и на площадке оказалось шесть полевых игроков. Но и хозяева ответили любезностью на любезность, когда тут же на скамейку штрафников за задержку соперника отправился Робин Пресс. То ли сказались удаления, то ли была изначальная установка, но если в первой игре команды осторожничали, то во второй включили скорости. «Локомотив» выглядел более целеустремленным, но шайбу забросили хозяева. Правда, гол Александра Петунина после видеопросмотра был отменен. При входе в зону был обнаружен небольшой офсайд. В целом в первой двадцатиминутке опасных моментов было минимум, зато они появились во второй. Однако нападающим обеих команд не хватало точности, а вратари отказывались пропускать, действуя надежно.

Сценарий первых двух поединков явно кто-то писал наверху, причем получилось как под копирку. Вновь в самом начале третьего периода хозяева открыли счет усилиями Дениса Зернова при выходе два в одного. Игра раскрылась. «Локомотив» шел вперед, «Металлург» опасно контратаковал. Причем скорее вторую шайбу могли забросить хозяева, нежели ярославцы отыграться. В концовке поединка случились два важных судейских решения, и оба сыграли в пользу «Магнитки». Сначала судьи отменили штраф Макара Хабарова за игру высоко поднятой клюшкой, посчитав его действия вполне легитимными после видеопросмотра. А на последней секунде и вовсе случилась драма. «Локомотив» все же сравнял счет, но гол не было засчитан, так как Гернат сделал пас рукой, находясь в чужой зоне соперника. Пока создается впечатление, что если кто-то наверху и пишет сценарий, то болеет он явно за уральцев. Теперь ярославцем отступать практически некуда. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Локомотива» — от 1,99 (Лига Ставок) до 2,05 (Pari)

победа «Металлурга» — от 3,35 (Лига Ставок) до 3,60 (Бетсити, Pari)

Где смотреть третий матч серии Локомотив – Металлург

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