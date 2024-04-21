Локомотив – Металлург Мг где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, сыграют Локомотив и Металлург Мг в третьем матче финала Кубка Гагарина 2024.

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Игра пройдет на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Локомотив – Металлург Мг

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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