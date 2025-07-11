«Торонто» обменял Ривса в «Сан-Хосе» на Труна. «Шаркс» – 7-й клуб в НХЛ для форварда с 1100 минутами штрафа за карьеру

«Торонто» обменял Райана Ривса в «Сан-Хосе» на Генри Труна.

У 38-летнего форварда Ривса остался один год по контракту со средней зарплатой (кэпхитом) 1,35 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец провел за «Лифс» 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» и 28 минутах штрафа. В плей-офф игрок на лед не выходил.

Всего в регулярках лиги у него 912 игр, 137 (63+74) баллов и 1100 минут штрафа. Клуб из Калифорнии будет для Ривса 7-м за карьеру в НХЛ – до «Торонто» он выступал за «Сент-Луис», «Питтсбург», «Вегас», «Рейнджерс» и «Миннесоту».

У 24-летнего защитника Труна остался 1 год по контракту с кэпхитом 1 млн долларов.

В прошлом сезоне на счету американца 12 (2+10) очков в 60 играх за «Шаркс» в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «минус 23» и среднем игровом времени 17:31.