Ротенберг считает, что КХЛ станет нелегитимной в случае выхода из-под эгиды ФХР: «Это очень серьезный вопрос для будущего нашего хоккея, нужно все проанализировать»

Теги СКА ФХР ИИХФ КХЛ Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг высказался на тему возможного выхода КХЛ из-под эгиды ФХР.

Нынешнее соглашение между ФХР и КХЛ, согласно которому чемпионат лиги имеет статус открытого чемпионата России, истекает в следующем году. КХЛ, в частности, согласовывает с ФХР сроки проведения чемпионата с учетом участия игроков в соревнованиях в составе сборной страны.

«В моем понимании, это [возможный выход из-под эгиды] вообще ничего не поменяет. Последние шесть лет лига работает отдельно от федерации и принимает все решения отдельно от федерации. Только есть риски того, что наша лига станет нелегитимной в плане международного хоккея.

Национальная хоккейная лига и Американская хоккейная лига получили от Международной федерации хоккея статус в плане легитимности, то есть они де-юре входят в систему ИИХФ.

В нашей ситуации наш отказ от этой легитимности будет сравним с тем, что мы из одной двери выходим, к этому человеку заходим из другой двери и просим дать нам легитимный статус.

Поверьте мне, нам ничего не дадут и наша лига станет нелегитимной по отношению ко всему. Это очень серьезный вопрос в плане будущего нашего хоккея, здесь нужно все серьезно проанализировать», – заявил первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.

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19 комментариев
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Тут всё просто уРомы должность в ФХР ,а тут КХЛ-независимая.непорядок.
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+27
Мамкин юрист Ромка
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Похоже Ротенберг напрягся что у него не будет прямого рычага на КХЛ.
Ротенберг к такому не привык, как бы письмами от ветеранов будут подтираться.
+10
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+10
А конфликта интересов нет? Ротенберг и в ФХР, и в КХЛ, и СКА. Где только его нет
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+6
Господа, так всё же, кто хочет выйти из ФХР?
А то я уже запутался, какие башни конфликтуют?
😅
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Так тотмогут в конце концов и оценить по достоинству мамкиного тренера...стремно стало Ромке
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Вы уж определитесь: нам на этот ваш иихф плевать с высокой колокольни или умг пук нам нужно одобрение от запада признайте кхл ну пожалуйста
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это всё..
и мимо Ротенбергов?
Да что там происходит!?
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Ответ KRAN
Член совета директоров КХЛ.
Спасибо, не знал этого. Ну член, все-таки не руководитель, можно и послать.
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Ответ Melnikov1968
Комментарий удален модератором
Член совета директоров КХЛ.
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Какой же он умный!
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"Лига принимает все решения отдельно от федерации". Также федерация ставит КХЛ перед фактом, что легов будет 3 и польза от этого только тем, кто со всей России игроков пылесосит в свои фармы
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Комментарий удален модератором
До жирафа дошло))
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Тут скорее Ротенберг станет нелегитимен со своими мутными махинациями, а лига будет цвести и пахнуть. Проблески уже появляются!
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Анализатор 80 уровня
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Если бы лига сама зарабатывала, то да можно было с ФХР права качать.
А так не холодно, не жарко, пускай хоть РФС принадлежат..
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Ответ Shaiba Bash
А конфликта интересов нет? Ротенберг и в ФХР, и в КХЛ, и СКА. Где только его нет
Какой же у него можно быть конфликт с самим собой) самая что ни напасть гармония интересов финского албанца
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Главное не зайти не в ту дверь
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