Ротенберг считает, что КХЛ станет нелегитимной в случае выхода из-под эгиды ФХР: «Это очень серьезный вопрос для будущего нашего хоккея, нужно все проанализировать»

Роман Ротенберг высказался на тему возможного выхода КХЛ из-под эгиды ФХР.

Нынешнее соглашение между ФХР и КХЛ, согласно которому чемпионат лиги имеет статус открытого чемпионата России, истекает в следующем году. КХЛ, в частности, согласовывает с ФХР сроки проведения чемпионата с учетом участия игроков в соревнованиях в составе сборной страны.

«В моем понимании, это [возможный выход из-под эгиды] вообще ничего не поменяет. Последние шесть лет лига работает отдельно от федерации и принимает все решения отдельно от федерации. Только есть риски того, что наша лига станет нелегитимной в плане международного хоккея.

Национальная хоккейная лига и Американская хоккейная лига получили от Международной федерации хоккея статус в плане легитимности, то есть они де-юре входят в систему ИИХФ.

В нашей ситуации наш отказ от этой легитимности будет сравним с тем, что мы из одной двери выходим, к этому человеку заходим из другой двери и просим дать нам легитимный статус.

Поверьте мне, нам ничего не дадут и наша лига станет нелегитимной по отношению ко всему. Это очень серьезный вопрос в плане будущего нашего хоккея, здесь нужно все серьезно проанализировать», – заявил первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.